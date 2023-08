A Charleroi, la grève des pilotes Ryanair "ne sert à rien”, selon la direction

Ryanair prévoit d’annuler environ 40 de ses 170 vols programmés de/vers la Belgique chaque jour de cette grève. “75 % de nos vols en Belgique ne seront pas affectés”, soutient la compagnie.

Selon la direction irlandaise, cette grève “ne sert à rien”. “Nous appelons nos pilotes basés en Belgique à accepter cet accord salarial qui a été approuvé par un grand nombre de leurs collègues pilotes dans le reste de l’Europe.”

Tous les passagers affectés par “ces perturbations limitées” lundi et mardi ont été contactés par e-mail et ont été autorisés à se déplacer librement vers d’autres vols soit le lundi et le mardi, soit au cours des deux jours précédents ou suivants, assure Ryanair. “Si vous n’avez pas reçu d’e-mail de notre part, votre vol devrait être assuré comme prévu lundi/mardi prochain”, conclut la compagnie.