Victime du marché indien, Disney+ a perdu plus de 10 millions d'abonnés au second semestre

En tout, le géant du divertissement - qui possède également des parcs d'attractions et des parcs à thème, la chaîne sportive ESPN et une division cinématographique qui comprend des studios tels que Pixar Animation, Lucasfilm et Marvel Studios - a réalisé un chiffre d'affaires en petite hausse mais légèrement inférieur aux attentes des analystes, à 22,3 milliards de dollars sur la période, d'après son communiqué de résultats publié mercredi. Le groupe a enregistré une perte nette de 460 millions de dollars, qui s'explique en partie par les coûts liés à la suppression d'emplois, contre un bénéfice d'1,4 milliard de dollars il y a un an.

De fin septembre à fin juin, Disney+ a perdu 18 millions d'abonnés en tout. La baisse du printemps est surtout liée à une chute de 24% entre mars et juin en Inde, où la déclinaison du service, baptisée Hotstar, pèse quasiment un tiers du total mondial.

Mais la plateforme a aussi constaté un léger recul de 1% en Amérique du Nord, le deuxième consécutif.

Elle cherche cependant à rester positive, assurant s'attendre à un rebond du nombre d'abonnés pendant le trimestre en cours, tant sur son marché domestique qu'à l'international.

Disney+ est par ailleurs confrontée à une importante concurrence sur le marché américain, avec des acteurs tels que Netflix, Amazon Prime et HBO MAX. En raison de l'inflation élevée, les gens sont devenus plus prudents lorsqu'il s'agit d'acheter des services de streaming. Ce qui n'a cependant pas empêché Netflix de gagner des abonnés au cours du dernier trimestre.

Disney doit en outre faire face au problème du déclin de la télévision par câble aux Etats-Unis, un secteur longtemps lucratif. Au cours du dernier trimestre, les recettes de ce secteur ont baissé de 7% pour atteindre 6,7 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation a chuté de 23%, à 1,9 milliard de dollars.

En termes financiers, l'activité de streaming du géant du divertissement reste déficitaire, mais elle a continué à réduire ses pertes opérationnelles sur le trimestre, à 512 millions de dollars au lieu d'1 milliard l'année dernière à la même période. Une diminution de moitié, donc.

Disney a aussi vu ses recettes pour les films et programmes vendus aux cinémas et chaînes de télévision diminuer, à 6,7 milliards de dollars.

Seuls les revenus des parcs d'attraction, croisières et produits dérivés ont progressé substantiellement, de 13%, à 8,3 milliards de dollars. L'activité en a dégagé un bénéfice opérationnel de 2,4 milliards de dollars (+11%).

Sous l'impulsion du patron Bob Iger, le Royaume enchanté a entrepris de faire des économies cette année, notamment en supprimant 7.000 postes et en réduisant la production de contenus.

Cette intervention devrait générer des milliards d'euros d'économies. Lors de la crise du coronavirus, Disney avait déjà dû prendre de difficiles mesures, notamment en raison de la fermeture des parcs à thème. Des dizaines de milliers d'emplois avaient alors été supprimés.

Rappelé aux commandes fin 2022, M. Iger, 72 ans, avait déjà dirigé l'entreprise de 2005 à 2020. Le conseil d'administration du groupe a voté à l'unanimité en juillet pour prolonger son contrat jusqu'à la fin 2026.

Mais l'emblématique dirigeant a perdu en popularité ces derniers mois. Il fait face à une grève historique d'Hollywood : les acteurs ont rejoint mi-juillet les scénaristes pour réclamer une revalorisation de leur rémunération, en berne à l'ère du streaming. Ils veulent en outre obtenir des garanties sur l'usage de l'intelligence artificielle (IA), pour empêcher les studios de s'en servir pour générer des scripts ou cloner leur voix et leur image.

Des exigences "irréalistes", selon Bob Iger, conspué dans des manifestations de Los Angeles à New York.

"Rien n'est plus important pour cette entreprise que sa relation avec la communauté des créateurs, les acteurs, auteurs, réalisateurs et producteurs", a-t-il déclaré mercredi lors d'une conférence téléphonique. "J'ai un profond respect pour tous ceux qui sont vitaux à l'extraordinaire moteur de la création qui alimente ce groupe et notre industrie".

En Floride, Disney est en pleine bataille avec le gouverneur Ron DeSantis. Cette personnalité de la droite dure américaine, en lutte contre une supposée culture "woke", a mis fin en février au statut spécial dont bénéficiait l'entreprise dans son Etat depuis les années 1960.

En mai, le groupe californien a renoncé à construire un campus de près de 900 millions de dollars près de son parc d'attractions de Floride.