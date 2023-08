"Vu la météo en Belgique, les réservations de dernière minute marchent très bien"

”Le nombre de réservations de dernière minute est en hausse d’environ 40 % par rapport à il y a 2 semaines, indiquait vendredi Tim Van den Bergh, directeur Sun&Beach Holidays de Sunweb. Même écho chez Tui Beligum. “Au vu de la météo en Belgique, les last minutes fonctionnent très bien ces derniers jours, déclare Sarah Saucin, porte-parole du tour-opérateur. Nous constatons que les Belges qui réservent actuellement le font même pour des départs en extrême last minute.”

Mais attention, l’offre se réduit. “Par rapport à l’année passée, les Belges ont réservé (pour la majorité) très tôt dans l’année, l’offre restante est donc inférieure. Ceux qui veulent partir doivent faire preuve de flexibilité mais il y a encore de belles affaires à faire.” “Malgré l’augmentation des réservations, il reste encore d’excellentes offres de dernière minute vers les îles Canaries, Majorque, la Turquie et les îles grecques”, confirme le responsable de Sunweb.

”Là où il fait chaud”

”Du côté des destinations pour des départs en avion, on reste dans des destinations extrêmement classiques !”, poursuit Sarah Saucin. Des destinations “soleil” d’abord. “Nous avons toujours des demandes pour des endroits où il fait chaud, constate-t-on sur le terrain chez Voyages Copine (une dizaine d’agences de voyages en Wallonie). Vu l’été en Belgique, la majorité des clients est à la recherche de soleil et de chaleur.” “Ce sont surtout les incendies qui ont freiné les nouvelles réservations, la chaleur a moins d’impact”, analyse pour sa part Frank Bosteels, porte-parole de Connections.

”Les destinations les plus prisées pour les personnes qui partent en août sont la Riviera turque, Tenerife, Majorque, Gran Canaria et Bodrum (Turquie). Au niveau des pays, on reste sur le même top 5 que pour l’ensemble de l’été : Espagne, Grèce, Turquie, Tunisie, Égypte.” Chez Sunweb, les régions les plus populaires en ce moment sont la Crète, Rhodes, Majorque, la Turquie, Kos, Zakynthos. “Rhodes est de nouveau sur la bonne voie en tant que destination de dernière minute”, souligne Tim Van den Bergh.

”Les Belges s’assurent simplement que les hôtels sont équipés de climatisation, de piscines,… et sont proches de la mer, pointe cependant la porte-parole de Tui Belgium. Mais ils préfèrent de loin la chaleur à la morosité belge des derniers jours.”

Néanmoins, observe encore Tui, “des points de chute le long de l’océan Atlantique, notamment les îles Canaries, mais aussi la Costa de la Luz (Andalousie) et l’Algarve (Portugal), sont aussi fort appréciés du fait de leurs températures plus modérées que d’autres régions en Méditerranée”.