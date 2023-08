Chiffre d'affaires de 501 millions d'euros au premier semestre pour Lotus Bakeries

L'entreprise explique la hausse des ventes par "une augmentation responsable des prix combinées à une solide croissance des volumes". "Les marques de Lotus Bakeries, font preuve de résistance face à l'impact de l'inflation sur les dépenses de consommation tant mondialement que localement", souligne Lotus.

Le fabricant de biscuits a également vu son bénéfice net augmenter de 15,9 % au cours des six premiers mois de 2023, pour atteindre 59,2 millions d'euros. L'entreprise basée en Flandre orientale a également vendu 8 % de biscuits en plus par rapport à la même période de l'année dernière.

Lors de la publication de ses résultats semestriels, Lotus a indiqué que les trois piliers de l'entreprise - les biscuits Biscoff, Natural food et les "héros locaux" sur ses marchés domestiques de Belgique, des Pays-Bas, de France et de Suède - ont connu une forte croissance au cours des six premiers mois de l'année 2023. Ceux-ci ont connu des augmentations de ventes respectives de 20, 25 et 15%.

Lotus ambitionne de faire de Biscoff la troisième marque de biscuits au monde. À cette fin, l'entreprise se concentrera notamment sur l'accroissement de la notoriété de la marque sur les marchés clés.