Grèves chez Ryanair : les syndicats demandent à De Croo et Di Rupo “d’agir au plus vite”

Des “pieds de nez” à la législation sociale belge

Mais les représentants le regrettent : “Cinq ans après, la compagnie Ryanair retourne dans ses travers et conteste maintenant la légitimité de ces législations”. Et les auteurs de la lettre de donner un exemple : les pilotes employés de la compagnie ont introduit une action judiciaire “et la compagnie décide d’imposer le retrait de ces actions en échange d’une nouvelle convention collective de travail”. “De plus, la direction décide de manière unilatérale de dénoncer notre CCT signée durant le Covid et ce malgré l’impossibilité légale de le faire”. Les syndicats parlent de “pieds de nez” à la législation sociale belge. “Nous n’avons pas eu d’autre choix que d’organiser plusieurs jours de grève dans le courant de cet été afin de démontrer notre mécontentement et dans l’espoir que nos droits soient respectés. Nous estimons qu’il n’est pas uniquement de notre ressort de faire bouger les choses, mais vu que personne ne semble vouloir faire respecter nos droits, nous n’avons pas d’autres choix”.

”Les méfaits permanents de cette compagnie aérienne”

Les syndicats demandent ainsi à être reçus “au plus vite” par les deux représentants politiques afin de pouvoir exposer “plus en détail les méfaits permanents de cette compagnie aérienne”. “Nous vous demandons d’agir au plus vite, dans le cadre de vos compétences, afin que cette entreprise cesse de se comporter comme si elle était au-dessus des législations”, conclut le document.