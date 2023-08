Le patron de l’aéroport de Charleroi : “Si nos tarifs sont à ce point hors normes, pourquoi Brussels Airlines ne vient-elle pas chez nous ?”

”Brussels Airlines n’a jamais payé 25 euros de taxes par passager à Zaventem”

En tant que joueur de hockey, Philippe Verdonck l’a bien compris : la meilleure défense, c’est l’attaque. Sa cible se trouve à une soixantaine de kilomètres au nord de Charleroi. Attachez vos ceintures, c’est parti. Direction Zaventem. “Un aéroport peut afficher une redevance à 30 euros par passager et octroyer 22 euros de soutien marketing. C’est le cas de l’aéroport de Zaventem où Brussels Airlines ou Ryanair n’ont jamais payé 25 euros nets par passager de redevance”, explique d’entrée le patron tout en rappelant les “aides d’État” octroyés par l’État belge à Brussels Airlines durant la période Covid. Selon lui, une compagnie aérienne compare des coûts “all-in” et non uniquement fondés sur des redevances aéronautiques. “Il faut aussi prendre en considération le coût du handling et celui du fuel. À ce niveau, Charleroi est désavantagé par l’absence de pipeline”.

”Notre aéroport est sous l’œil constant de la Commission européenne”

Et Philippe Verdonck de s’interroger sur l’exemple pris dans notre article de la ligne entre Charleroi et Alicante, un véritable jackpot pour Ryanair. “Si cette ligne était aussi rentable, pourquoi la compagnie Tui l’a-t-elle délaissée alors que les taux de remplissage étaient excellents ?” Et les questions continuent. “Si les tarifs de Charleroi étaient à ce point hors normes, pourquoi Air Belgium, dont la Région wallonne est un acteur important, est-elle partie à Bruxelles ? Pourquoi Brussels Airlines ne vient-elle pas à Charleroi si c’est vrai que nous sommes tellement bon marché ? Peut-être sommes-nous au contraire trop chers en comparaison avec ce qu’avec ce que Lufthansa, dont Brussels Airlines est une filiale, a comme conditions à Zaventem…”

M. Verdonck balaie d’un revers de la main les accusations de subsides publics illégaux accordés à son aéroport. “Cela fait plus de 20 ans que tout le monde vante ces prétendues aides à Charleroi”. Il rappelle qu’il y a déjà eu deux procédures complètes sur le sujet “à l’initiative de Brussels Airport et de Brussels Airlines”. “Notre aéroport est sous l’œil constant de la Commission européenne. Avec toutes les investigations, procédures et contrôles encourus, s’ils y avaient des aides illégales, elles auraient été détectées depuis longtemps. En décembre 2021, la Commission a d’ailleurs marqué son accord sur la recapitalisation de l’aéroport après un examen minutieux de notre situation”.

”Les conditions salariales des pilotes belges de Ryanair sont-elles si mauvaises ?”

Selon notre interlocuteur, la CNE, le syndicat chrétien, joue avec le feu en appelant à une troisième grève des pilotes à Charleroi cet été et en traitant le patron de Ryanair de “maffieux” (sic) “On l’a vu avec les exemples d’Eindhoven et de Bruxelles : si Ryanair décide de retirer ses avions de Charleroi, cela aura très peu d’incidence sur le nombre de passagers, puisque la compagnie irlandaise pourra continuer d’opérer avec des avions stationnés et des équipages basés à l’étranger”. Par contre les conséquences pour l’emploi seraient dramatiques selon lui, avec des centaines d’emplois qui passeraient à la trappe.

Et de poursuivre sur le mode interrogatif. “Les conditions salariales des pilotes belges de Ryanair sont-elles si mauvaises et vraiment si différentes de celles de leurs confrères belges travaillant pour easyjet, Volotea ou Eurowings ? Êtes-vous certain de la véracité des dires des membres de la CNE ? Avez-vous identifié la différence entre la rémunération d’un pilote et le salaire moyen d’un Belge ? La solution ne réside-t-elle pas plutôt dans la mise en place d’un statut social uniforme au niveau européen pour les pilotes et le personnel de cabine ? ”

”Ryanair a introduit un modèle financier révolutionnaire”

Pour Philippe Verdonck, Ryanair ne doit son succès qu’à elle-même et pas à des “prétendues pratiques illégales” . “Le transporteur irlandais a introduit un modèle financier révolutionnaire au niveau aérien, avec une flotte homogène, le développement de revenus non-aviation comme la vente de parkings, les voitures de location, ou les chambres d’hôtels, ainsi qu’en ouvrant des lignes au départ d’aéroports régionaux, voire “incongrus”. Le patron prend l’exemple de cette fameuse ligne vers la petite ville roumaine de Suceava, qui cartonne depuis l’aéroport de Charleroi. “Il fallait y penser, prendre le risque d’essayer cette route. Pourquoi Brussels Airlines n’essaie-t-elle pas ? La compagnie belge s’est tournée vers une stratégie de hub pour desservir ses lignes internationales et néglige totalement le développement du réseau européen”. Bref, selon lui, ce n’est pas un hasard si Ryanair est devenue “la quatrième compagnie aérienne au monde au niveau du nombre de passagers transportés”. “Ses concurrentes, que ce soit KLM, Air France, British Airways et Lufthansa ont toutes introduit un grand nombre de plaintes contre elle, sans grand succès”, conclut-il.