Depuis ce jeudi, Thomas Detry participe au St-Jude Trophy, première manche des playoffs de la FexEx Cup, à Memphis (Tennessee), en présence du gratin du golf mondial. Un tournoi doté de 20 millions de dollars et réservé au top 70 de l’année sur le PGA Tour. "Actuellement 52e dans ce classement, le rookie bruxellois ambitionne d’entrer dimanche dans le top 50 afin d’avoir accès à la deuxième manche de ces Finals qui aura lieu, du 17 au 20 août, à Olympia Fields (Illinois), expliquait dans nos pages notre spécialiste golf. Il s’assurerait ainsi une carte complète sur le circuit américain en 2024." Le joueur belge a signé une belle première saison sur le PGA Tour avec, à la clé, plus de 2,3 millions de dollars de gains.

Depuis son passage professionnel en 2016, Thomas Detry poursuit une remarquable carrière. Après avoir fait ses classes sur le circuit européen, il a élu résidence, voici un an, aux États-Unis où il exerce ses talents sur le PGA Tour, la Champions League des golfeurs. En cette fin d’été, la période est intense. Les tournois se suivent à un rythme effréné. Difficile de déranger le champion belge en pleine compétition. Il lui faut se concentrer sur son objectif : gagner.

Discipline, rigueur

C’est sur les fairways que Paul De Winter, qui était à l’époque CEO de Delen Private Bank et actuellement conseiller au comité de direction, a rencontré Thomas Detry. Et, tout naturellement, le courant est passé. Entre golfeurs.

"Nous soutenons Thomas Detry depuis 2016, année où il a commencé sa carrière sur l’European Tour. Il avait alors 23 ans, raconte Paul De Winter. Il était à l’aube de sa carrière sur le circuit professionnel, un moment crucial où il est important d’être soutenu. Pour qu’il puisse se concentrer sur ses entraînements et les compétitions, évoluer plus sereinement et atteindre son meilleur niveau." On n’en saura pas plus sur la durée ou les modalités du contrat.

Pourquoi Thomas Detry ? "Thomas est un joueur que nous apprécions pour ses qualités sportives mais aussi personnelles." Pourquoi le golf ? "C’est un sport qui nécessite entre autres discipline, rigueur et efficience. Sans compter l’éthique qui y est primordiale, indique l’ancien CEO de la banque privée anversoise. Il est donc parfaitement en ligne avec nos valeurs et notre approche prudente et réfléchie de gestionnaire de patrimoine."

La banque sponsorise Detry, De Roey, De Bock et, désormais, Van Doren.

"Les clients adorent cela"

Le golf, un sport qui plaît aussi aux clients de la banque. Celle-ci organise d’ailleurs régulièrement des événements sportifs, et notamment des compétitions de golf, "ce qui nous permet d’avoir un contact convivial et privilégié avec nos clients", sourit Paul De Winter. Et le champion bruxellois "se libère quelques jours par an pour des événements, ce qui n’est pas évident avec l’agenda chargé sur le PGA Tour, les clients adorent cela !".

Outre Thomas Detry, Delen Private Bank sponsorise également Manon De Roey, meilleure joueuse pro belge, et Savannah De Bock, le grand espoir du swing national. Et vient de finaliser un partenariat avec le jeune Yente Van Doren.

Delen Private Bank parraine également, en hockey cette fois, Arthur et Loïc Van Doren, deux des meilleurs joueurs des Red Lions. "Nous soutenons tant des joueurs individuels que des équipes." Comme le Dragons et l’Herakles. Et la plupart du temps, les contacts se nouent, comme pour Thomas Detry, "sur une base spontanée".

Sources d’inspiration

"Nos ambassadeurs représentent la Banque dans la pratique de leur sport, poursuit Paul De Winter. Ils partagent nos valeurs comme le respect, la confiance, l’efficience, l’intégrité, le fair-play, la persévérance et la rigueur entre autres. En outre, ils nous apportent de la visibilité en tant que sportifs belges à l’échelle locale et internationale. Ce sont de réelles sources d’inspiration pour les jeunes, les sportifs, nos clients mais aussi pour la société au sens large."

À côté du sport que l’ancien dirigeant a introduit dans la politique de sponsoring de la banque, celle-ci soutient également l’art et la culture. La Brafa, "une collaboration durable", mais aussi "de nouveaux partenariats, notamment avec le Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) et les foires d’art contemporain, Art Brussels et Art Antwerp". "Dans le même esprit, nous soutenons également la Mosa Ballet School à Liège et l’école Musica Mundi qui forment de jeunes espoirs respectivement dans le monde de la danse et de la musique", ajoute encore Paul De Winter.

Pendant ce temps, à la veille de son entrée en lice, Thomas Detry confiait à l’agence Belga : "Maintenant, je pense même que j’ai les capacités d’atteindre la finale qui réunira le top 30 dans trois semaines"…