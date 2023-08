UBS renonce au soutien de l'Etat et de la banque centrale

L'objectif était d'éviter une faillite de la deuxième plus grosse banque du pays. Pour faciliter le rachat, le gouvernement avait convenu d'accorder une aide de 9 milliards de francs suisses destinée à couvrir les risques qu'UBS pouvait potentiellement découvrir les comptes de Credit Suisse. La banque centrale avait, elle, accordé un prêt de 100 milliards de francs pour s'assurer que les banques disposent de suffisamment de liquidités.

"A l'époque, cela avait été considéré comme nécessaire pour protéger UBS", explique la banque vendredi dans un communiqué, puisqu'elle n'avait eu qu'un "temps limité" pour examiner les actifs de Credit Suisse.

UBS a depuis officialisé la fusion le 12 juin et pu procéder à un examen plus approfondi des actifs couverts par ces mesures de soutien.

Après les avoir examinés, UBS en a conclu que ces mesures de soutien n'étaient plus nécessaires et a donc demandé une "résiliation volontaire" des accords avec la Confédération, prenant effet le 11 août.

UBS va verser 40 millions de francs à la Confédération à titre de compensation pour la mise en place de ces mesures, précise son communiqué.

Prêts intégralement remboursés

La banque a également fait savoir que Credit Suisse a entièrement remboursé les prêts d'aide supplémentaire de liquidités octroyés par la banque centrale.

"La BNS se félicite que les aides sous forme de liquidité" aient pu être "intégralement remboursées", indique l'institution monétaire dans un communiqué séparé.

Compte tenu des prêts déjà accordés dans les jours précédents les négociations, les prêts octroyés par la BNS ont atteint "un montant maximum de 168 milliards de francs", a-t-elle précisé.

Un mouvement de panique s'était emparé des marchés dans le sillage de la faillite de la banque américaine SVB, faisant chanceler l'action de Credit Suisse en Bourse.

La banque centrale lui avait alors déjà lancé une première bouée de sauvetage en lui accordant une ligne de liquidités de 50 milliards de francs.

"Les mesures de soutien ciblées adoptées conjointement par la Confédération, la Finma et la BNS pour le rachat du Credit Suisse par UBS en mars 2023 s'étaient avérées nécessaires en raison de la grave crise de confiance que traversait le Credit Suisse", a rappelé la banque centrale dans son communiqué.

"Dans cette situation d'incertitude exceptionnelle", la reprise de Credit suisse par UBS "a permis de trouver une solution" pour garantir "la stabilité financière" et "protéger l'économie suisse", a-t-elle ajouté.

Dans un commentaire boursier, Andreas Venditti, analyste chez Vontobel, a salué cette annonce d'UBS, estimant qu'elle va "calmer le débat politique" sur les "dangers potentiels" autour d'UBS.

La fusion des deux plus grandes banques suscite de vives inquiétudes en Suisse pour l'emploi et la concurrence mais aussi quant à la taille de la banque, et les risques qu'elle pourrait faire courir à l'économie suisse.

"Le parcours est loin d'être terminé", reconnait l'analyste, mais les dirigeants d'UBS mettent en place leurs projets "à toute vapeur", juge -t-il.

Il espère davantage de détails sur les projets d'UBS lors de la publication des résultats du deuxième trimestre, repoussée à fin août compte tenu de la complexité de la fusion.