La cinquantaine déjà entamée, une carrière pop folk derrière elle et le cœur encore endeuillé par la perte de Sonny – son partenaire d’antan décédé dans un accident de ski –, Cher s’apprête pourtant à secouer le monde de la musique en cette fin d’année 1998.

Vibes eurodance, un Do you believe in life after love facile à chantonner, un clip moderne qui abuse des ralentis, la chanteuse bouscule ses habitudes, celles de ses fans et celles des maisons de disques lorsqu’elle balance Believe dans les tympans. On est très loin du style de I got you babe, sorti plus de trente ans auparavant.

Believe cartonne. Ultime succès, voire unique percée planétaire pour Cherilyn Sarkisian. Mais une pluie de critiques s’abat également sur elle et les effets sur sa voix. “Pas naturelle”, “trafiquée”, “pas authentique”, les haters tirent à bout portant, dans un monde pourtant habitué aux originalités de l’électro-dance.

L’autotune, le véritable gagnant

Mais ce morceau mythique a surtout popularisé l’autotune, un outil de correction de voix dont les plus jeunes artistes ne pourraient quasiment plus se passer aujourd’hui. Un instrument qui tire pourtant son origine d’un tout autre monde, celui de l’exploitation d’énergie fossile.

Car l’homme à la base de l’autotune, c’est Andy Hildebrand, un ingénieur en électricité spécialisé en sismologie. Alors qu’il met au point une méthode appelée “autocorrélation”, qui permet l’envoi d’ondes acoustiques dans les sous-sols pour les analyser et déterminer si ceux-ci sont exploitables par les compagnies pétrolières, l’homme décide, à quarante ans, de claquer la porte de cet univers. Il revend alors son invention à Exxon et se lance dans l’industrie musicale. Selon ses dires, une amie lui aurait demandé dans la foulée pourquoi il n’existe pas un outil capable de faire chanter juste. Le défi est lancé, Andy se donne une mission. Avec les mêmes bases algorithmiques que pour l’autocorrélation, il met au point l’autotune et répond à la demande, sans probablement se douter au début de l’ampleur du succès commercial qui va en découler, via sa société Antares Audio Technologies. Et malgré les nombreuses copies, voire ersatz, et le manque d’informations sur les revenus générés par l’autotune, Antares reste la référence en la matière.

Si les puristes, “gardiens de l’authenticité”, dénigrent l’outil, les maisons de disques l’adulent. Une fausse note ? Le logiciel corrige la voix et on n’y voit que du feu. Finis les innombrables reprises en studio pour enregistrer un morceau. Le temps gagné est gigantesque. Et le temps, peu l’ignorent, c’est de l’argent.

Une claque pour les rappeurs

Si bien que quasiment tous les artistes populaires l’utilisent. Avec parcimonie, ou avec excès, ce qui donne un effet métallique reconnaissable sur la voix. L’outil dépasse rapidement les frontières de l’électro pour être adopté par les artistes pop et les rappeurs. Quitte à décevoir parfois le public lors des performances live sans artifices. Surtout quand la voix mélodieuse se transforme en un beuglement d’animal tentant d’échapper à l’abattoir, comme c’est arrivé au duo de rappeurs PNL en 2017 à Dour.

Mais reconnaissons que, à tort ou à raison, l’autotune a permis de démocratiser l’accès à la chanson. Quitte à envoyer du yaourt indigeste en entrée de prise et récupérer quelque chose d’audible à la sortie. Plus besoin des années d’exercice ou de cours de chant pour accéder au succès.

Même parmi les grands noms actuels du rap francophone, Booba, Jul, PNL ou encore Roméo Elvis, peu se cachent désormais d’y avoir recours, même si c’était une “honte” auparavant. L’autotune a permis d’apporter de la musicalité dans un monde très macho, où l’on “ne chante pas”. Il a bousculé les anciens, a permis d’assumer les passages mélodieux et a popularisé encore plus le rap, ouvrant les portes des radios grand public et accédant aux oreilles plus “chastes”.

Le logiciel permet donc à l’industrie musicale de générer des milliards de dollars chaque année, de là à faire d’Andy Hildebrand un roi du pétrole ? Sa fortune personnelle était évaluée à quelque 20 millions de dollars en 2022. Une reconversion professionnelle réussie donc. Et les artistes, bons comme moins bons, le remercient encore, sans forcément connaître son nom. Do you believe it ?

La Libre Éco vous propose ses “séries d’été” jusqu’à la fin du mois d’août. À partir de ce samedi et pendant une semaine, La Libre se penchera sur les inventions, parfois surprenantes, qui ont conquis un marché où on ne les attendait pas. Quitte à le bouleverser. Pour le meilleur et parfois pour le pire. Bonne lecture !