Zoom : Synopsys, l’un des principaux acteurs dans la vente de logiciels, est porté par son exposition sur la thématique de l’intelligence artificielle

Une capitalisation supérieure à 65 milliards de dollars

Le cours a été multiplié par plus de 10 durant la dernière décennie, avec une trajectoire qui a été à peine ralentie par l’épidémie de Covid ou par la correction sur le secteur technologique en 2022, durant laquelle Synopsys ne va pas corriger d’une amplitude supérieure à 30 %. Le titre a rebondi de plus de 75 % depuis les plus bas atteints en mai 2022, avec un cours qui flirte désormais avec son niveau record et une capitalisation qui dépasse les 65 milliards de dollars.

Pour les prochaines années, le chiffre d’affaires et le résultat net sont respectivement attendus en progression de 12 % et 15 % par an. Le consensus reste très favorable sur le titre, avec 13 avis favorables sur 15, un potentiel haussier de 8 % sur base de l’objectif moyen des analystes qui est régulièrement révisé à la hausse depuis 2018. Suite au fort rebond depuis les plus bas de 2022, la valorisation est toutefois redevenue très riche, avec un rapport cours/bénéfice qui dépasse 50.

Cours de Synopsys

Ce mercredi 16 août, Synopsys publiera ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2022/2023. À l’occasion de son précédent bulletin trimestriel, le groupe avait publié des chiffres supérieurs aux attentes, ce qui avait propulsé le titre vers son niveau record à 468,03 dollars, soit plus de 60 fois le niveau atteint le jour de son introduction en Bourse.

Retour sur Datadog :

Suite à la publication de ses résultats trimestriels, Datadog a encaissé un plongeon de 17 % durant la séance de mardi. Si les chiffres sont ressortis au-dessus des attentes, la (légère) baisse des perspectives de croissance sur l’ensemble de l’année a été par contre très froidement accueillie. Pour un groupe qui reste encore déficitaire en base annuelle, toute déception sur la croissance fait toujours l’objet d’une correction violente.