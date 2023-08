Ineos fait sortir les politiques de leurs vacances

C’est un dossier tendu et complexe, qui a amené le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et le Ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) à interrompre leurs vacances au début de ce mois. Il y a trois semaines, le Conseil flamand du contentieux des permis a annulé le permis d’environnement pour un projet de grande envergure du géant de la chimie Ineos dans le port d’Anvers. Une décision que n’attendaient pas les deux hommes politiques belges. Selon nos confrères du Standaard, Alexander De Croo et Jan Jambon ont ainsi, en urgence, rencontré, il y a quelques jours, le grand patron d’Ineos, Sir Jim Ratcliffe, pour lui assurer qu’ils mettraient tout en œuvre pour que son projet soit un succès. Cette semaine, le Parlement flamand va également sortir de ses vacances pour interroger le ministre de l’économie Jo Brouns (CD&V) sur le sujet.