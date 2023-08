La groupe de cosmétiques L’Occitane vers une bourse européenne ? L’action grimpe en flèche

Une rumeur qui a déjà fait bondir le cours. Seulement, une nouvelle annonce fait flamber un peu plus le cours de l’action. En effet, toujours selon Bloomberg, l’actionnaire principal de la société projette un rachat total des actions de l'entreprise. Une information confirmée par le principal intéressé, précisant malgré tout que si des pourparlers avancés sont en cours, aucun accord définitif n’a été conclu à ce jour. Le président autrichien milliardaire de la chaîne, Reinold Geiger, contrôle plus de 70 % des actions de la société et étudie la possibilité de racheter le reste auprès des actionnaires minoritaires. Il a affirmé que si un accord devrait être conclu, le prix de l’offre ne serait pas inférieur à 26 dollars hongkongais par action.

À lire aussi

De quoi interrompre les transactions à la Bourse de Honk Kong vendredi dernier, puis finalement faire grimper le cours de près de 10 % en une journée. Rien que sur le dernier mois, les actions ont augmenté de plus de 40 %.

Avec ses plus de 3000 points de vente dans le monde, dont neuf magasins en Belgique, L’Occitane se porte bien financièrement. Le dernier rapport financier annuel de l’entreprise montre qu’elle a généré des ventes nettes de 2,13 milliards d’euros et un bénéfice d’exploitation de 239,1 millions d’euros.