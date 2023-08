L'un des plus gros promoteurs immobilier de Chine s'effondre en Bourse, rattrapé par la crise

L'action du promoteur Country Garden, l'un des plus grands groupes de l'immobilier en Chine, perdait lundi plus de 15% en Bourse, au moment où la santé financière précaire de l'entreprise et son endettement astronomique préoccupent les marchés.