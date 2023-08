Quel est le point commun entre un rayon de soleil, la fourrure d’un chaton et la poussière de fée ? Pas évident… Peut-être réussirez-vous mieux à faire le lien entre une pizza, un orage et la pâte à modeler Play-Doh ? Non plus ? Bon, personne ne vous en tiendra rigueur. Le rapport entre tous ces éléments est l’entreprise Demeter Fragrance Library qui en fait… des parfums.

Mettre en bouteille les senteurs du quotidien, tel est le credo de cette entreprise familiale du Long Island (État de New York). Demeter propose un panel de 300 senteurs inspirées d’objets et d’expériences qui nous entourent. La société se présente comme “la seule maison de parfums centrée sur le client plutôt que sur le créateur”.

En effet, porter un parfum Dior, Chanel ou Yves Saint Laurent, c’est représenter une marque, une image, un lifestyle imaginé par le designer pour le consommateur. L’idée de Demeter est de commercialiser des senteurs qui représentent la personne qui les porte, qui inspirent à l’utilisateur une sensation, une émotion ou un souvenir. Le but est d’être personnel et propre à chacun, de réconforter.

Clint Eastwood et Kate Moss adeptes

C’est en 1993 que Christopher Gable et Christopher Brosius, l’ancien parfumeur de la maison de cosmétiques Kiehl’s (groupe L’Oréal), décident de transformer les odeurs du quotidien en eaux de Cologne personnalisées. Les trois premières senteurs – terre, herbe et tomate – sont lancées en 1996 au department store Henri Bendel de New York (entreprise dissoute en 2019 après 128 ans d’existence). Le succès est au rendez-vous et les senteurs ne tardent pas à se multiplier : Gin&Tonic, talc pour bébé, chambre funéraire, neige, livre de poche, zombie, signe du Zodiac au choix… mais aussi lilas, jasmin, vanille d’Hawaï, citron vert ou musc.

Clint Eastwood et Kate Moss notamment portent la fragrance “terre” tandis que Drew Barrymore s’est laissée tenter par “Gin&Tonic”.

Fragrances percutantes et reconnaissables

Tous les parfums de Demeter sont fabriqués en Pennsylvanie et aujourd’hui exportés dans près de 40 pays. En Europe, depuis l’arrivée de l’entreprise en 2015 au Royaume-Uni, la Demeter Fragrance Library se nomme The Library of Fragrance, en particulier pour éviter la confusion avec la marque de certification européenne de la biodynamie Demeter, dont le nom est lui-même tiré de la déesse grecque de l’agriculture.

Les produits Demeter sont des fragrances composées du minimum d’ingrédients possible, des parfums à une seule note, contrairement aux parfums classiques dont la senteur évolue au fil du temps. Une odeur Demeter est linéaire et donc facilement identifiable, tandis qu’un parfum traditionnel et de prestige se distingue par sa note de tête (odeur sentie en premier à la vaporisation), puis ses notes de cœur et de fond développées ensuite. Pour l’entreprise, “linéaire veut dire simple, et simple est parfait pour la vie de tous les jours”.

La société concentre ses parfums en eau de Cologne (2 à 4 % d’huile parfumée dans une base d’alcool), contrairement aux formats courants comme l’eau de toilette ou l’eau de parfum. Ces derniers contiennent davantage d’huile parfumée comparativement à l’alcool et durent donc plus longtemps sur la peau.

Il est possible de mélanger soi-même les senteurs en se parfumant pour créer sa propre combinaison d’odeurs personnalisée. À noter que l’entreprise a également développé des gels douche, des crèmes pour le corps, des huiles de massage, des désinfectants pour les mains et des parfums d’ambiance pour la maison.

Bien moins cher qu’un parfum classique

Question prix, les parfums Demeter, aussi éclectiques et singuliers qu’ils puissent être, sont nettement moins onéreux que les fragrances classiques des grandes maisons. Quand il faut compter environ 80 euros pour 30 ml d’eau de parfum Miss Dior ou près de 100 euros pour 35 ml d’eau de parfum Chance de Chanel, un flacon de 30 ml de gâteau des anges, Noël à New York ou linge propre vous reviendra à 21 euros (30 euros en tout avec les frais de port sur la plateforme européenne The Library of Fragrance).

Enfin, d’après les informations de plusieurs sites web dont Datanyze, Zoominfo, Crunchbase et Owler, l’entreprise du Long Island emploierait entre 50 et 100 personnes et réaliserait un chiffre d’affaires annuel proche des 4 millions de dollars. Elle est dirigée depuis 2002 par Mark Crames.

