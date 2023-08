Jouer à des jeux vidéo Netflix sur sa TV ? Des tests sont en cours

Plus récemment, une autre étrange application appelée “Netflix Game Controller” est apparue sur l’Apple Store et Google Play. Sortie la semaine dernière, cette manette de jeu semble présager l’arrivée d’un nouveau grand projet. “Cette application s’associe à votre téléviseur et vous permet de jouer à des jeux sur Netflix à l’aide de votre téléphone ou de votre appareil mobile”, détaille la firme dans sa description.

À lire aussi

Une annonce rapidement suivie d’une autre. Ce lundi, le géant américain a officiellement lancé sa phase de tests pour des jeux vidéo… directement disponibles depuis son téléviseur. Concrètement, le test comprend deux jeux, Oxefree, développé par Night School Studio, désormais propriété de Netflix, et un nouveau titre, Molehew’s Mining Adventure, un “jeu d’arcade d’extraction de pierres précieuses”, et n’est pour l’instant qu’en version bêta au Canada et au Royaume-Uni.

Si aucune information n’indique à ce jour une date pour un développement dans d’autres pays, plus de précisions ont été données sur la manière dont les utilisateurs profiteront de l’expérience pour la suite. En effet, les manières de jouer varieront d’un appareil à l’autre. Pour jouer via son PC, il suffira d’une souris et d’un clavier. Sur les téléviseurs, il faudra utiliser le téléphone via l’application mentionnée ci-dessus, et les jeux seront pris en charge par de nombreux appareils : Amazon Fire TV, Google Chromecast, NVIDIA Shield TV, et les Smart TV de Samsung et LG.

À lire aussi

La plateforme semble prendre son temps et apprendre de l’échec d’un de ses concurrents, Google et sa plateforme Stadia, lancée en 2019 et fermée en 2023, faute d’utilisateurs. Comment ? En proposant à l’avenir des jeux comme valeur ajoutée sur la plateforme. Cela n’aura donc, a priori, aucun impact sur les offres d’abonnement. Pour le géant américain, l’idée est surtout de s’inscrire à son aise dans le paysage vidéoludique, sans vouloir prendre trop de risques.