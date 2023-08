Le Belge Cartamundi, leader mondial des jeux de cartes et de société, ferme sa dernière usine en France

D'ici la fin de l'année, les machines auront déménagé sur un site à Vitoria-Gasteiz, capitale de la province d’Alava et de la Communauté autonome du Pays basque espagnol. L'équipe commerciale française pourrait être maintenue en partie, mais une trentaine de salariés sont sur le point d'être licenciés. Les lettres de licenciement sont attendues dès le mois de septembre.

À lire aussi

Concurrences indienne et chinoise

L'"Entreprise du patrimoine vivant", dernier fabricant de cartes à jouer en France, a pourtant enregistré une augmentation de 10% de son activité en 2021 avec 36 millions de jeux produits, en dépit de la concurrence des usines chinoises et indiennes.

Le principal avantage de Cartamundi France est sa rapidité d’exécution, avec un délai de quelques jours seulement entre la commande et la livraison de leurs jeux de cartes contre plusieurs mois depuis l'Asie, principalement à cause du transport.

L’entreprise est aussi connue pour développer des jeux de cartes publicitaires et travailler pour des maisons d’édition et des marques. Par exemple, elle a édité deux jeux de cartes en partenariat avec la Fédération française de football pour la Coupe du monde de football 2018.

Cartamundi compte environ 2 500 salariés et une dizaine de sites de fabrication à travers le monde, dont deux en France (au Pecq dans les Yvelines et à Saint-Max) et deux en Belgique (à Turnhout et à Tronchiennes en Flandre-Orientale).