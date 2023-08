Aldi s'étoffe aux Etats-Unis en achetant près de 400 supermarchés

Cette transaction "soutient notre stratégie de croissance à long terme aux Etats-Unis, y compris l'ajout cette année de 120 magasins à l'échelle nationale pour atteindre un total de plus de 2.400 magasins d'ici la fin de l'année", a-t-il ajouté.

Le montant de l'opération, qui doit être finalisée au premier semestre 2024 après obtention des autorisations réglementaires, n'a pas été précisé.

"Cet accord de fusion est l'héritage du succès de notre transformation", a commenté Anthony Hucker, patron de Southeastern Grocers, cité dans le communiqué.

Aldi explique avoir mis le pied pour la première fois dans le sud-est des Etats-Unis au milieu des années 1990 et y avoir investi depuis 2,5 milliards de dollars. Il prévoit d'y ouvrir une vingtaine de magasins à son enseigne d'ici la fin de l'année.

Sur les 400 supermarchés qu'il compte absorber --dont 299 se trouvent en Floride--, un nombre non encore déterminé passeront sous enseigne Aldi, a fait savoir le groupe.

Outre la Floride, ces magasins convoités se trouvent en Alabama (39), en Géorgie (25), en Louisiane (28) et dans le Mississippi (6).

Ce projet d'acquisition "représente un exemple supplémentaire de la consolidation des supermarchés aux Etats-Unis, à un moment où les marges et les ventes se trouvent de plus en plus sous pression", a commenté Neil Saunders, directeur de GlobalData, le qualifiant d'"inhabituel" pour Aldi qui préfère en général la croissance organique à la croissance externe.

Selon lui, cette transaction arrive comme un "soulagement" pour Southeastern Grocers "qui a du mal à être concurrentiel depuis de nombreuses années".

"Sous l'égide d'Aldi, ces magasins vont avoir accès à davantage de financements et à une chaîne d'approvisionnement impitoyablement efficace qui permettra de réduire les coûts", a-t-il ajouté.

Le groupe de maxidiscount Aldi, d'origine allemande, est présent dans plusieurs pays de l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Suisse, en Chine et en Australie, selon son site.