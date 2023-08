Le constructeur chinois BYD enchaîne les records et appelle à “démolir les vieilles légendes” automobiles

Mieux encore pour l’entreprise chinoise : alors qu’elle lui a fallu treize années pour vendre un million de véhicules, la société a réussi à doubler la mise en six mois, et neuf mois pour passer de 2 à 5 millions. Avec ces ventes spectaculaires, le constructeur se place comme le numéro 1 chinois sur le marché des voitures électriques, avec une part de marché de 37 % en 2022, selon Les Échos. Il se positionne ainsi en deuxième place tous constructeurs confondus, juste derrière Tesla.

Pour célébrer cette ascension fulgurante, le président fondateur de BYD, Wang Chuanfu, a organisé une grande cérémonie, avec discours. Et ce que l’on peut dire, c’est qu’il ne cache pas ses ambitions en n’hésitant pas à parler sans ménagement. “Je crois que le temps est venu pour les marques chinoises”, a lancé le PDG lors de l’événement avant d’enchaîner “Les Chinois ressentent le besoin de voir une marque chinoise devenir mondiale.” Le ton est donné.

Toujours lors de la cérémonie, une vidéo a été diffusée, rapporte Les Échos. Et le message est sans équivoque : il appelle à “démolir les vieilles légendes et créer de nouvelles marques de classe mondiale.” Un appel à un nouvel élan de l’industrie automobile chinoise ? Ça en a tout l’air et les autres constructions du pays ont bien compris le message. “Je me sens fier pour l’industrie automobile chinoise. Nous devons tous apprendre du succès de BYD”, a réagi William Li, le PDG de Nio.

Mais la forte concurrence dans le plus grand marché automobile mondial risque de ne pas faciliter la tâche des entreprises chinoises.

Tesla et Volswagen veillent au grain

Depuis le début de l’année, la concurrence sur le marché automobile chinois bat son plein. Avec Tesla notamment. Le constructeur automobile américain, qui possède une grande usine à Shanghai, a réduit les prix de sa berline Model S et de son SUV Model Y de 70 000 yuans (près de 9 000 euros). Volswagen a également suivi la tendance, avec des réductions de prix de 2 000 à 7 000 euros sur certains modèles. Au niveau local aussi, les offres connaissent de forts rabais : Nio, XPeng et Li auto. Au total, plus d’une trentaine de constructions ont décidé d’instaurer des remises tarifaires, allant jusqu’à 40 %.

L’occasion pour les constructeurs chinois de s’implanter en Occident. Plusieurs marques comme MG ont déjà réussi à s’installer. BYD, quant à elle, fait ses débuts en Europe, mais il est encore trop pour déterminer si le succès sera au rendez-vous.