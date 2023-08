Le groupe français Thales livre de nouvelles armes d’assaut à l’Ukraine

Une filiale australienne de l’entreprise, Lithgow Small Arms Factory, a livré quelques-uns de ses nouveaux fusils, censés être dévoilés au prochain salon de l’armement DSEI Defence&Security Equipment International à Londres au mois de septembre. Il s’agit de l’ACAR (Australian Combat Assault Rifle), une arme pouvant tirer principalement des munitions de calibres 5.56 (calibre Otan, utilisé par le Famas et autres) ou 7.62 (calibre plus lourd, comme pour les Kalachnikovs).

Flexibilité des usages mise en avant

Une variabilité de calibres qui assure une meilleure flexibilité selon les différents scénarios, allant des combats rapprochés aux engagements à plus longue portée. De plus, l’arme devrait être plus modulable que les modèles plus anciens, tout en étant a priori plus fiable. Son poids à vide est d’environ 2,7 kg.

Les armes ont été livrées pour tester leur efficacité sur le terrain en vue d’un éventuel achat à l’avenir, dévoile le site spécialisé MilitaryLeak.

La production de ces armes est en tout cas prévue en Australie, sur le site de Lithgow en Nouvelle-Galles du Sud, et l’entreprise équipera les forces armées australiennes.