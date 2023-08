Le nouveau vélo électrique de Decathlon se dote d'un moteur "made in Wallonia" : "C'est une nouvelle ère du vélo électrique qui s'ouvre"

Plus besoin de passer les vitesses

Mais qu'a-t-il de particulier ce nouveau véhicule qui nous a été présenté en avant première, comme le sont rarement les nouveaux vélos Decathlon, chez E2 Drives à Wavre ? "Il est doté de deux moteurs électriques : un pour assister le cycliste en mode "Eco", "Tour" ou "Turbo", et un pour donner la bonne cadence de pédalage, explique Herman Van Beveren, directeur du développement des vélos de ville B'Twin au siège de Decathlon à Lille, en France. Les deux moteurs sont branchés à une seule carte électronique dotée de huit capteurs intelligents. Surtout, il n'y a plus de dérailleur et donc plus besoin de passer les vitesses manuellement, le vélo s'adapte tout seul au terrain, à la pente, etc. C'est comme s'il y avait une infinité de vitesses dans une certaine plage."

Ce système de motorisation "à changement de vitesse automatique continu" est développé depuis 2013, date de la création d'E2 Drives à Louvain-la-Neuve. Il cumule huit brevets en tout entre le hardware et le software et "seules une ou deux autres sociétés" dans le monde développent un concept approchant, mais pas encore commercialisé à grande échelle. E2 Drives, installé depuis six mois avec sa vingtaine de collaborateurs dans de nouveaux locaux de 600 m² à Wavre, a signé un partenariat exclusif avec la marque Decathlon pour la commercialisation de ce système de motorisation baptisé "Owuru" (mot qui signifie "léopard" dans un dialecte africain).

Zone de tests et d'essais dans les locaux d'E2 Drives à Wavre. ©Fleur Olagnier

Les deux entreprises, dont la rencontre s'est opérée il y a un peu moins de trois ans, ne souhaitent pas communiquer sur le montant ou la durée de ce contrat. En outre, la société wallonne qui n'a donc à ce jour comme client que Decathlon, ne partage pas non plus son chiffre d'affaires ou ses perspectives de développement dans le détail.

Assemblage à Lille

Mais revenons au LD 920 E. Il s'en est passé du temps depuis la commercialisation de la première génération de vélos électriques lancée par Bosch en 2011. "Owuru permet de se défaire du dérailleur, un élément souvent peu robuste dans le temps : le changement des vitesses est intégré dans un seul boîtier, décrypte Arthur Deleval, cofondateur et co-gérant d'E2 Drives. Ainsi, le système Owuru peut en théorie parcourir plus de 20 000 kilomètres sans avoir besoin de changer de pièce ou d'effectuer d'entretien spécifique. De plus, l'électronique calcule en temps réel la cadence de pédalage pour avoir le bon rapport de vitesse à chaque instant en fonction du dénivelé, d'où une conduite fluide et une accélération franche à pleine puissance."

Le système de motorisation Owuru développé depuis plus de 10 ans par E2 Drives permet de se défaire du dérailleur. ©D.R.

Le système Owuru ainsi que le vélo de 26 kg sont pour l'instant assemblés à Lille avec des pièces en provenance d'Europe. Le LD 920 E est garanti 2 ans, doté d'un tracker GPS intégré, d'un éclairage solide robuste dans le guidon, d'un écran couleur et sa batterie est de 700 Wh (wattheures) pour une autonomie d'environ 60 km en mode "Turbo" et 130 km en mode "Eco". "On peut facilement envisager une semaine de trajets domicile-travail ou une très grande balade sans recharger la batterie", note Herman Van Beveren.

Prix de lancement : 3 000 euros

En Belgique, le LD 920 E va être lancé au tarif d'environ 3 000 euros, un prix légèrement plus élevé que la moyenne des vélos électriques. Aucun objectif de vente chiffré n'a été donné par Decathlon.

Enfin, E2 Drives travaille déjà à une seconde génération de l'Owuru, afin d'étendre l'offre aux vélos cargos à haute capacité de charge ou aux VTT, par exemple. "C'est une nouvelle ère du vélo électrique qui s'ouvre. Nous voulons que l'Owuru devienne le système de référence dans le monde d'ici 2030", conclut, ambitieux, Arthur Deleval.