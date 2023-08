Un ex-directeur demande réparation à l’aéroport de Charleroi : "J’ai été victime d’une cabale"

À lire aussi

”Des arguments et des faits inexistants”

Près de deux ans plus tard, l’auditorat du travail de Charleroi, qui avait ouvert un dossier à l’encontre de l’ex-directeur suite à une dénonciation de la direction, a rendu son verdict : l’affaire a été classée sans suite. “Je sors complètement blanchi de ce douloureux et difficile épisode, souffle Denis Tellier qui “tient à ce que la vérité soit rétablie en transparence”. “J’ai été licencié sans ménagement, et le mot est faible, alors que quelques mois avant le patron de l’aéroport me félicitait pour mon travail. Il est aujourd’hui évident que j’ai été victime d’une véritable cabale, montée de toutes pièces sur des arguments et des faits inexistants”, explique celui qui est désormais directeur financier de l’ASBL des Lacs de l’Eau d’heure. Selon M. Tellier, sa tête aurait ainsi été utilisée comme “monnaie d’échange” par la direction “pour calmer les syndicats” lors de ces négociations houleuses.

Un auditeur du travail trop proche de l’aéroport ?

Selon l’homme, des zones d’ombre demeurent. “Beaucoup de choses m’ont étonné durant cette affaire, dont cette proximité entre l’auditorat et la direction de BSCA (Brussels South Charleroi Airport). Mais j’ai mieux compris lorsque j’ai appris qu’un ex-magistrat de l’auditorat se faisait sponsoriser des conférences par l’aéroport”. Le directeur déchu entend obtenir réparation : il demande des indemnités à l’aéroport. “Vingt ans de carrière, de dévouement et de louables états de service n’autorisent pas d’être exclus d’une entreprise en quelques minutes sur base de motifs infondés, pire, montés de toutes pièces pour les besoins de la cause”. Contactée par La Libre, la direction de BSCA n’a pas voulu réagir.