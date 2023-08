ING se débarrasse de ses coffres-forts: une vaste opération pas si évidente

Passée un peu inaperçue, la décision d’ING de supprimer le service des coffres est conforme à la volonté du groupe néerlandais de faire de sa filiale belge une plateforme bancaire qui limite le plus possible les visites en agences. Cette décision “s’inscrit dans la stratégie de la banque axée sur la simplicité et l’accessibilité des services bancaires. En arrêtant ce service, nos banquiers peuvent se concentrer sur leur métier de base. Ils ont plus de temps pour jouer leur rôle de coach financier qui consiste à informer et conseiller nos clients dans leurs projets et besoins. Pour les clients qui veulent garder un coffre-fort, ING propose comme alternative la location d’un coffre chez CitySafes”, qui est la plus grande société active dans le domaine, explique le service de presse.

Phase finale

Ce choix ne date donc pas d’hier. Depuis janvier 2022, la banque n’a plus accepté de nouvelles demandes. La fermeture des salles des coffres s’effectue en différentes phases. “La première communication au premier groupe de clients a commencé à la mi-avril 2022. La phase finale sera achevée à la fin de 2023. Le processus de migration se déroule de manière plutôt fluide”, précise encore la banque.

ING est la seule des quatre grandes banques du pays à mettre un terme à ce service dont la demande est, il faut le noter, en forte diminution dans tout le réseau bancaire. Sur les 70 000 coffres qu’ING avait encore début 2023, seuls 30 % étaient encore loués.

Cette diminution, perceptible dans tout le réseau bancaire, peut être liée à la dématérialisation des titres (depuis 2008), estime le groupe KBC. On peut aussi supposer que la limite à 3 000 euros d’un paiement en cash dans le cadre des mesures anti-blanchiment a dissuadé beaucoup de personnes à stocker son argent liquide dans un coffre.

Autre constat de KBC : dans le cas d’un déménagement d’une agence, plus de 60 % des clients possédant un coffre au sein de l’agence qui déménage n’en reprennent plus dans la nouvelle agence.

Clé perdue, code oublié

Il arrive souvent qu’un certain nombre de clients (ou leurs enfants s’ils sont mandataires du compte) ne trouvent plus la clé du coffre et/ou ne se souviennent pas du code. Dans ce cas-là, la banque fait venir un serrurier qu’il faudra payer (environ 200 euros) pour ouvrir le coffre.

On peut aussi imaginer que certains clients qui ont placé des objets de grande valeur dans un coffre-fort (tableaux, manuscrits, bijoux) voient d’un mauvais œil de devoir s’organiser pour le transfert, sachant qu’ils sont responsables du transport de ces valeurs.

Il y a aussi un certain nombre des locataires de coffres qui ne se présentent pas. Combien sont-ils ? ING ne souhaite pas communiquer de chiffres, mais il nous revient qu’ils sont nombreux. Le contenu du coffre est alors placé sous scellé et conservé en lieu sûr chez ING, dans l’attente que le client ou ses ayants droit vienne réclamer ses avoirs. Les héritiers pourront le récupérer sur base d’un acte notarié qui identifie les ayants droit et qui donne les instructions de libération des comptes et de l’accès au coffre.

Mais que se passe-t-il si personne ne vient ? “Si les héritiers ne se manifestent plus, la banque a l’obligation de garder les plis scellés 50 ans. Dans tous les cas, le contenu du coffre ne revient jamais à la banque”, précise-t-on chez BNP Paribas Fortis.

BNP Paribas Fortis : Un tiers des coffres occupés

C’est en 1892 que la banque BNP Paribas Fortis, née notamment de la fusion entre la Générale de Banque et la CGER, a commencé à proposer à chaque client la possibilité de louer un coffre-fort physique à son nom. Lors d’une fermeture d’une agence, les locataires des coffres sont informés par lettre et ensuite par lettre recommandée. En cas d’absence de réaction du client, le coffre est forcé en présence d’un huissier assermenté qui établit un inventaire complet du contenu du coffre. Le contenu est mis sur un compte virtuel pour les monnaies et tout le reste dans un pli scellé conservé dans un bâtiment sécurisé.

Actuellement, environ un tiers des coffres (35 %) sont occupés au sein du réseau (93 000). La location est en baisse entre 10 et 15 % par an. “En dépit de cette diminution, BNPPF n’envisage pas d’interrompre la location de coffres-forts physiques”, précise encore le porte-parole Valéry Halloy.

Les tarifs appliqués vont de 90€/an pour un coffre de 19,99 dm3 à 920 €/an pour un coffre de 3 m³.

Belfius : 80 000 coffres loués

Il y a actuellement environ 200 000 coffres installés dans les 455 agences que compte Belfius. Impossible de savoir combien pourraient être supprimés car la banque “ne communique pas sur d’éventuelles futures fermetures d’agences”. Sur ces 200 000, il y a environ 80 000 coffres loués, répartis sur toute la Belgique.

Le prix pour la location d’un coffre standard s’élève actuellement à 80 euros par an.

Quand une agence est fermée, la banque finit “par forcer 10 % des coffres loués, juste avant la fermeture de l’agence”. Si le client ne s’est pas présenté, l’ouverture du coffre s’effectue toujours en présence d’un technicien et d’un huissier. Un inventaire est alors dressé du contenu du coffre, contenu qui est placé par l’huissier, avec l’inventaire, dans une enveloppe scellée. En l’absence de contact avec le client, le contenu est conservé de manière centralisée chez Belfius, dans un coffre distinct avec les enveloppes scellées. Si le propriétaire/les héritiers souhaite(nt) en récupérer plus tard le contenu, l’enveloppe peut être transportée dans une agence au choix, après paiement des frais éventuels.

KBC : 45 % des coffres disponibles sont loués

90 % des agences KBC et 75 % des agences CBC disposent d’une salle des coffres. “En moyenne, seulement 45 % des coffres disponibles sont loués. La demande des coffres de la part de la clientèle a baissé 65 % en 15 ans”, précise le service de presse.

La tarification d’un coffre-fort varie selon la taille de ce dernier et commence à partir de 90 euros/an.

Dans le cas d’un déménagement d’agence, les clients disposant d’un coffre reçoivent plusieurs semaines à l’avance une communication les invitant à vider leur coffre-fort et leur proposant de transférer le contenu vers un coffre d’une autre agence. Si le client, malgré les rappels, ne se présente pas avant la date limite, une procédure d’ouverture par un serrurier en présence d’un huissier de justice est prévue et le contenu est emballé et scellé. La banque dit “ne pas devoir souvent faire appel à cette procédure judiciaire et coûteuse”. Et de rappeler que depuis 2022, les clients disposant de l’application KBC/CBC mobile, peuvent gratuitement disposer d’un coffre-fort électronique My Trustbox, utile par exemple pour sécuriser des documents numérisés.