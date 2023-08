Parmi les inventions qui ont été détournées de leur objectif initial, on peut en citer quelques-unes qui ont été utilisées pour aider l’être humain à s’épanouir dans sa vie sexuelle. C’est le cas du vibromasseur, qui a un sombre passé lié au déni du plaisir féminin lorsqu’il était utilisé pour soigner "l’hystérie" supposée alors des femmes et les douleurs musculaires. C’est aussi le cas du Viagra. À l’origine, cette célèbre petite pilule bleue est sortie des laboratoires de Pfizer pour soigner les angines de poitrines, un symptôme de maladie cardiovasculaire provoqué par le rétrécissement d’une artère coronarienne.

Les études cliniques réalisées pour le médicament qui utilise la molécule sildénafil n’ont finalement rien donné de concluant, si ce n’est que les patients masculins ont témoigné que leurs performances sexuelles étaient nettement améliorées. De quoi susciter l’intérêt du géant pharmaceutique américain – passé leader des Big Pharma depuis la vente de son vaccin contre le Covid-19 – qui a vu une réelle opportunité de faire de l’argent en surfant sur la vague de la libération de la sexualité. Dès 1974, l’OMS reconnaissait d’ailleurs que la “santé sexuelle faisait partie intégrante du bien-être et de la qualité de vie”.

Un succès fulgurant mais controversé

En 1993, Pfizer s’est donc concentré sur l’impuissance masculine et c’est en 1998 que la firme pharmaceutique a commercialisé pour la première fois sa molécule sildénafil sous le nom de Viagra dédiée spécifiquement aux problèmes érectiles. Un changement de nom assez évocateur si l'on en croit la légende de son origine. L'histoire raconte que le terme serait issu de la contraction de Vigor (Vigueur en anglais) et Niagara, faisant référence à une fontaine de bonheur inépuisable. Une autre piste serait que Viagra viendrait du mot sanskrit "vyaaghra'", signifiant "tigre".

Deux semaines après le lancement de la commercialisation, 150 000 boîtes de pilules bleues avaient été prescrites aux États-Unis. Un succès qui a toutefois été controversé, notamment à cause du prix du comprimé fixé à près de 20 dollars à l'époque, mais aussi à cause des rumeurs sur les effets secondaires de la pilule qui évoquaient son pouvoir mortel. A noter qu'aujourd'hui, il faut débourser au minimum 70 dollars par comprimé aux Etats-Unis (hors version générique) et 2 à 10 euros en Belgique.

Les ventes de la pilule miracle ont rapidement dépassé les attentes de Pfizer. Deux ans après son lancement, le chiffre d’affaires de la firme lié uniquement au Viagra a dépassé le milliard de dollars alors que l’entreprise n’en attendait qu’une centaine de millions par an. Pfizer a pu compter sur des stars comme le footballeur brésilien Pelé pour assurer la pénétration de son médicament.

Le revers de la médaille

Le Viagra est très vite devenu le fleuron de Pfizer. En 2012, l’entreprise estimait ses ventes à plus de 2 milliards de dollars. Un chiffre qui, selon certains experts en médicament, aurait pu être nettement plus élevé si la pilule bleue n’avait pas été victime des contrefaçons. Des centaines de millions de dollars auraient été détournées vers le marché noir chaque année. Le prix très élevé du comprimé et la gêne occasionnée par la pathologie traitée n’ont pas arrangé les choses. La firme a même été poussée à créer un site bien nommé “viagra.com”, surmonté de la mention “achetez du vrai Viagra”, pour permettre aux hommes munis d’une prescription valide de se fournir en ligne en toute discrétion. Malheureusement pour les pudiques, la visite chez le docteur n’était pas contournable.

La découverte hasardeuse du médicament pour les troubles érectiles a également joué des tours au groupe Pfizer. Le brevet d’exploitation pour la molécule sildénafil n’étant pas à l’origine destiné au traitement de la pathologie en question, des firmes pharmaceutiques concurrentes ont été autorisées, dans des pays comme le Canada, à produire des médicaments génériques avant l’échéance du brevet. Cela a donné lieu à de nombreuses querelles devant les tribunaux notamment entre Pfizer et Teva, le géant israélien des médicaments génériques. Toujours est-il que l’arrivée sur le marché de concurrents a divisé le prix du Viagra par quatre.

Pionnier dans le commerce de médicaments en ligne

Le Viagra a été l’un des premiers succès de vente de médicaments en ligne. Newpharma, le service belge de pharmacie en ligne, estimait encore en 2018 que la pilule bleue figurait dans le top 25 des recherches sur leur site. Aujourd’hui, des études affirment que 40 % des consommateurs de Viagra le prennent à usage récréatif, c’est-à-dire sans présenter le moindre symptôme de problèmes érectiles et simplement en recherche d’amélioration de leurs performances sexuelles. La cible du médicament est toutefois les hommes de plus de quarante ans chez qui des problèmes d’impuissance peuvent survenir chez un cas sur trois.