De ringardes à "tendance", comment les sandales Birkenstock ont convaincu les investisseurs du luxe

Actif dans plus de 100 pays, le fabricant allemand de sandales est valorisé à plus de huit milliards de dollars et pourrait être introduit à la Bourse de New York dans le courant du mois de septembre. C’est du moins ce qu’a laissé entendre l’agence financière Bloomberg, se basant sur des sources proches du dossier. Si elle aboutit, cette opération concrétiserait la réussite d’une stratégie adoptée il y a dix ans par le groupe.

La réforme de la chaussure

L’entreprise Birkenstock est avant tout une histoire de famille. La première semelle conçue pour respecter l’anatomie du pied et pour reproduire le mouvement naturel de la marche voit le jour en 1897 dans un petit atelier de cordonnerie à Francfort. Elle doit sa création à Konrad Birkenstock, cordonnier de 24 ans, un métier exercé par sa famille depuis plus de 120 ans. L’invention s’inscrit dans le mouvement de la "réforme de la chaussure", une nouvelle forme d’artisanat qui se développe en réaction à l’industrialisation des métiers et à la consommation de masse qui étouffent la main-d’œuvre traditionnelle. Les artisans cordonniers refusent d’être relégués au rang de réparateur de chaussures fabriquées en usine et revendiquent leur compétence à fabriquer des chaussures de qualité.

guillement L'introduction de la semelle orthopédique de Birkenstock a constitué une révolution pour l'entreprise familiale et la santé des pieds.

Cette nouvelle forme de chaussure constitue donc une révolution pour cette époque où les Allemands de la campagne ne possèdent qu’une seule paire durant toute leur vie, réparée et adaptée au fil des années. Proposer une chaussure au talon arrondi, à la semelle malléable et différente selon le pied (droit ou gauche) est une innovation qui séduit rapidement l’industrie de chaussures qui, en pleine révolution industrielle, ne tarde pas à normaliser ce nouveau processus de fabrication.

Ambitieux, Konrad continue à peaufiner son échantillon pour y ajouter en 1913 une semelle intérieure composée de liège et de latex pour non seulement soigner les pieds abîmés mais aussi pour veiller à la santé globale du pied. Le succès dans la région est immédiat. "L’introduction de la semelle orthopédique de Birkenstock a constitué une révolution pour l’entreprise familiale et la santé des pieds", se félicite encore aujourd’hui l’entreprise. Konrad décide de parcourir avec son fils Carl l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse pour faire connaître son produit pionnier et pour donner des conférences techniques à d’autres cordonniers sur les avantages du "système Birkenstock". La publicité porte rapidement ses fruits : les ventes augmentent et lui permettent de bâtir une première usine à Friedberg pour produire en masse ses semelles orthopédiques.

Konrad Birkenstock, créateur de la première sandale orthopédique. ©Birkenstock

Un succès médical mais pas esthétique

Après avoir repris le commerce de son père, Carl Birkenstock tente en 1936 de faire breveter "la chaussure idéale", un soulier fabriqué à la main dans le but de permettre le "Naturgewolltes Gehen" ou "marcher comme le veut la nature" en allemand. Mais le projet ne verra jamais le jour, victime du scepticisme des investisseurs.

Près de vingt ans plus tard, Karl Birkenstock, le fils de Carl, rejoint l’entreprise familiale. Intéressé par les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux, il s’approprie les idées de son père et de son grand-père pour créer en 1963 la première "sandale à semelle" de la marque "Birkenstock". "Alors que la mode de la chaussure dans les années 1960 était influencée par le talon aiguille italien, la modernité avant-gardiste de la sandale de Karl n’était pas acceptée par le grand public", explique l’entreprise. "Lancée en 1963 au salon de la chaussure de Düsseldorf, elle fut un échec."

Si elle rencontre un triomphe dans le milieu médical pour ses bienfaits orthopédiques et auprès des communautés écologistes pour son design alternatif, la sandale restera rejetée par la mode pendant encore quelques décennies, malgré les multiples créations de Karl entre les années 60 et 80. C’est lors de cette période que les modèles phares de la marque sont élaborés : les sandales à brides Arizona (1973), les sabots Boston (1976), les tongs Gizeh (1983)…

Redevenir tendance

Comment la Birkenstock est-elle sortie de cette mise au ban ? Grâce à deux photographes britanniques : Kim Knot et Corinne Day. Le premier a fait porter les Arizona et les Boston à ses mannequins dans les pages du magazine Elle en 1985, la seconde a fait poser Kate Moss avec les Palermo et les Rio dans The Face en 1990. Une publicité qui provoque l’entrée de la marque dans le monde de la haute couture. Depuis, multiples sont les créateurs stylistes qui se sont approprié la sandale : Marc Jacobs, Rick Owens, Maison Valentino, Jil Sander…

Cette popularité grandissante a-t-elle dépassé la famille Birkenstock ? Les deux arrière-petits-fils de Konrad, Alex et Christian Birkenstock, décident en tout cas en 2013 de céder les rênes à deux nouveaux dirigeants, Oliver Reichert et Markus Bensberg. En transformant Birkenstock en groupe, ces derniers réorganisent l’entreprise et diversifient ses activités, la lançant notamment dans l’industrie cosmétique et celle du sommeil (avec des lits qui s'adaptent à la forme du corps).

L’entreprise, renforcée par sa restructuration, commence ainsi à conquérir de nouveaux marchés, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Les investisseurs du milieu de la mode se laissent séduire par la qualité allemande associée à des matériaux naturels et une image dite "authentique". En 2019, Birkenstock vend plus de 24 millions de paires de sandales pour un chiffre d’affaires de quelque 720 millions d’euros. La même année, l’entreprise ouvre le studio de création "Birkenstock 1774" pour mener toujours plus de collaborations avec des designers de renom.

Fierté allemande

L’entreprise est rachetée en 2021 par L Catterton, un fonds d’investissement franco-américain cofondé par le leader mondial du luxe LVMH. À ce moment-là, Birkenstock est valorisé à quatre milliards d’euros. Depuis ce rachat, seul Oliver Reichert est directeur général du groupe allemand.

Aujourd'hui encore, le groupe revendique ses origines allemandes et les utilise comme argument marketing pour séduire les investisseurs et les consommateurs. Birkenstock se targue par exemple d'employer près d'un quart des personnes actives dans l'industrie allemande de la chaussure. Fière d’avoir maintenu quatre de ses cinq sites de production en Allemagne (le dernier étant situé au Portugal), l’entreprise emploie aujourd’hui plus de 5 500 personnes. Elle affirme que "se délocaliser plus loin afin d’exploiter des travailleurs à bas salaire est en contradiction avec son éthique".

Malgré la diversification de l'entreprise, ce sont encore les sandales qui soutiennent principalement ses ventes. L'année dernière, Birkenstock affichait un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Un résultat en hausse de 29 % qui rend l'année 2023 plus que prometteuse.