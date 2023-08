Inflation, conflit social, perception d’un supermarché plus cher : Delhaize veut reprendre la main en baissant ses prix

La chaîne veut changer la perception selon laquelle Delhaize est un supermarché plus cher et regagner les clients perdus au cours des derniers mois tumultueux, a déclaré lundi le porte-parole de Delhaize, Roel Dekelver. Delhaize va donc baisser en fin de semaine le prix de centaines de produits de sa propre marque.

Avant la rentrée de septembre

Au total, 1 000 des 5 000 produits de marque distributeur seront réduits. “La réduction sur les Petits Lions est de 10 à 30 %”, explique M. Dekelver. “Auparavant, nous l’avions déjà fait avec cinq cents autres marques maison. La vente de ces produits a depuis augmenté de 20 %.” L’action a lieu juste avant le mois de septembre car “avec la rentrée scolaire et les nombreuses activités sportives, cela engendre beaucoup de frais”. Par ailleurs, Delhaize veut renverser la perception d’un supermarché plus cher, lutter contre l’inflation et regagner les clients perdus ces derniers mois.

Contrer la concurrence

Cette opération séduction auprès des consommateurs intervient, en effet, à un moment particulièrement délicat pour le distributeur, embourbé depuis plus de cinq mois maintenant dans un conflit social très médiatisé et qui a entraîné son lot de perturbations au sein des points de vente de l’enseigne, particulièrement à Bruxelles et en Wallonie. De l’avis de nombreux experts, cette crise, par sa durée, laissera d’ailleurs des traces sur l’image de Delhaize.

Il était donc important que la marque au lion reprenne rapidement la main alors que la concurrence – Aldi, Lidl en Carrefour – a joué ces dernières semaines ouvertement, aux travers de campagnes, cette carte des bas prix dans un contexte d’inflation, par ailleurs, toujours très tenace. Une volonté de parler directement au consommateur qui intervient aussi au moment où Delhaize vient d’annoncer la première phase de son plan de passage en franchise de ses 128 supermarchés intégrés.