Financements mirobolants, brochette de prix Nobel… Comment la secrète start-up Altos Labs veut reprogrammer les cellules pour nous rendre immortels

Fondée début 2022 à Los Altos en Californie, la société compte déjà plus de 500 employés qui travaillent sur une technologie de reprogrammation biologique destinée à rajeunir les cellules et donc à rallonger notre durée de vie. Altos Labs marche dans les pas de Calico Labs, une entreprise du groupe Alphabet (Google) créée en 2013 et dédiée à la recherche de longévité. Avec ses 275 personnes, celle-ci a bénéficié de plus de 3,5 milliards de dollars de financements sur dix ans. Pour l’instant, seul un pré-article scientifique sur la reprogrammation cellulaire a été publié en 2021 et trois produits seraient au stade de l’essai clinique. Life Biosciences, Turn Biotechnologies, AgeX Therapeutics, Shift Bioscience, Retro Biosciences (dans laquelle a investi Sam Altman, le PDG d’OpenAI)… plusieurs autres jeunes entreprises s’intéressent à la technologie de reprogrammation, mais aucune n’est encore arrivée au stade des essais cliniques.

À lire aussi

3 milliards de dollars pour démarrer

De son côté, Altos Labs se veut ambitieuse. D’après la MIT Technology Review, sa création serait étroitement liée à une rencontre entre plusieurs professeurs, scientifiques et prix Nobel il y a deux ans dans la résidence du milliardaire russo-israélien Yuri Milner sur les hauteurs de Palo Alto, à Los Altos. D’où le nom de la jeune pousse.

Les milliardaires Jeff Bezos (à gauche) et Yuri Milner ont tous les deux investi plusieurs millions dans Altos Labs. ©D.R.

Milner, cofondateur du “Facebook russe” VKontakte (ou VK), a investi via son fonds DST Global dans Altos Labs, à l’instar de Jeff Bezos. Au total, l’entreprise a bénéficié de 3 milliards de dollars pour se lancer. C’est la plus grosse levée de fonds jamais réalisée en une seule fois par une biotech d’après le Financial Times. Ce montant a représenté plus de la moitié du financement total du secteur mondial de la longévité en 2022.

À lire aussi

Altos Labs se compose de plusieurs instituts, dans la baie de San Francisco et la région de San Diego (Etats-Unis), à Cambridge (Royaume-Uni) et au Japon. Elle a déjà recruté un très grand nombre d’éminents scientifiques et universitaires, attirés par des salaires mirobolants d’un million de dollars par an et plus, des parts dans la société, et les moyens de poursuivre leurs recherches sur le vieillissement cellulaire sans plus aucune contrainte financière.

La start-up californienne a été cofondée par Richard Klausner, ancien directeur de l’Institut National du Cancer américain et cofondateur de la biotech américaine Juno Therapeutics (immunothérapie dans la lutte contre le cancer) et de Grail (tests de dépistage du cancer). L’autre cofondateur est Hans Bishop, ancien cofondateur, président et CEO de Juno Therapeutics et ex-CEO de Grail. Altos Labs est aujourd’hui dirigée par Hal Barron, ex-président de la recherche et développement (R&D) chez GlaxoSmithKline (GSK) et ancien président de la R&D chez Calico Labs.

Ribambelle de Nobel

À la table du conseil scientifique de la jeune pousse, on trouve également Shinya Yamanaka, co-titulaire du prix Nobel de physiologie ou médecine en 2012 pour l’invention du procédé de reprogrammation cellulaire chez les mammifères. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, biologiste espagnol connu pour avoir créé des embryons mi-humain mi-singe, a aussi été recruté. Il a ouvertement communiqué sur son objectif d’augmenter l’espérance de vie humaine de 40 ans et plus, soit pour vivre jusqu’à 120 ans en moyenne. Autre membre du club, Steve Horvath, professeur à l’Université de Californie Los Angeles, concepteur d’une “horloge biologique” capable de mesurer avec précision le vieillissement humain.

Jennifer A. Doudna (Nobel de chimie 2020 pour la mise au point du système universel d’édition du génome Crispr-Cas9), David Baltimore (prix Nobel de physiologie ou médecine 1975) et Frances Arnold (Nobel de chimie 2018 pour la fabrication d’enzymes en laboratoire) font aussi partie de l’équipe.

Les cellules souches au cœur

Altos Labs veut éliminer, “inverser” les maladies, blessures et autres handicaps qui peuvent arriver au cours de la vie. Pour cela, plus concrètement, elle travaille à reprogrammer des cellules, c’est-à-dire greffer des cellules souches (cellules “mères” à partir desquelles toutes les autres cellules sanguines – globules rouges, globules blancs, plaquettes – se développent) sur des tissus ou des organes afin de réparer les dommages causés par le temps. L’idée est d’imiter, en laboratoire, la façon dont les cellules humaines se développent naturellement pendant la grossesse pour jouer leur rôle spécialisé.

Parmi les premiers résultats, la start-up serait déjà parvenue à faire se développer des "organoïdes" semblables à des cerveaux de fœtus. ©Copyright (c) 2017 Giovanni Cancemi/Shutterstock. No use without permission.

Parmi les premiers résultats, la start-up serait déjà parvenue à faire se développer des “organoïdes” semblables à des cerveaux de fœtus. Altos Labs aurait également fabriqué puis injecté des cellules de rétine dans les yeux de personnes aveugles, avec des résultats préliminaires “prometteurs”.

”OpenAI du biomédical”

En juin dernier, lors d’une présentation de Juan Carlos Izpisua Belmonte au Boston Convention and Exhibition Center, la police a dû intervenir pour vider la salle de conférence de la moitié de son public. En effet, doctorants et post-doctorants se sont agglutinés entre les fauteuils, dans les allées, jusque dans le couloir, pour écouter le speech d’Altos Labs. Cette convention dédiée aux cellules souches n’était même pas à la base consacrée au thème du vieillissement.

Chaud. Bouillant même. La recherche de longévité a clairement le vent en poupe dans la communauté scientifique, et au-delà. Et Altos Labs, cet “OpenAI du biomédical” avec ses impressionnantes ressources humaines et financières, semble bien partie dans cette course qui pourrait à terme fondamentalement transformer la société.