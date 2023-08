Une nouvelle liaison de Ryanair vers le Moyen-Orient pour cet hiver

À lire aussi

Une connexion prévue dans le cadre de son programme d’hiver 2023. Au total, quatre vols hebdomadaires seront programmés à partir du 1er novembre. Il est donc possible, dès aujourd’hui, de passer l’hiver à visiter les divers temples et monuments sculptés du pays arabe.

“Nous sommes ravis d’apporter encore plus de choix et de valeur à nos clients belges avec l’ajout de cette nouvelle route vers Amman à notre programme d’hiver 2023, offrant à nos clients bruxellois encore plus de choix pour planifier leurs escapades hivernales.”, salue Dara Brady, directeur marketing et numérique de Ryanair.