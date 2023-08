Menace de grève chez Brussels Airlines en septembre ? “Cela fait des mois qu’on dénonce des problèmes !”

Depuis le rachat par Lufthansa, les syndicats craignent que Brussels Airlines devienne de plus en plus une compagnie style “low cost”, en particulier pour concurrencer les compagnies comme Ryanair.

Vers une grève en septembre ?

”Un collègue a été viré pour un supposé vol de muffin à bord, sans preuve. Il clame son innocence. Mais le management l’a viré”, glisse un travailleur, pour qui cela semble être la goutte d’eau. “Une autre, d’origine marocaine, a été victime de racisme, on lui dit d’agir comme une vraie Belge… Mais elle est Belge ! On est submergé, de nombreux délégués et collègues veulent partir en grève. Cela fait des mois qu’on dénonce des problèmes de harcèlement, sans succès”, ajoute-t-il.

Pour ce dernier cas, une plainte a été portée auprès d’Unia, l’ex-Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. “Certains problèmes pourraient se résoudre facilement en interne, comme cela se faisait avec des patrons belges comme Bernard Gustin, par exemple, mais le problème est que nous ne voyons jamais les dirigeants allemands de Brussels Airlines, s’insurge Didier Lebbe, permanent à la CNE. La nouvelle CEO n’est pas souvent à Bruxelles et a l’air davantage préoccupée par son poste de relations publiques pour le groupe Lufthansa auprès de la Commission européenne que son poste de dirigeante de la compagnie belge. Depuis que cette compagnie est 100 % allemande, c’est devenu compliqué”.

Une demande de conciliation d’urgence a été déposée mardi auprès du ministre du travail. Si aucune évolution n’est constatée, le personnel devrait partir en grève, a priori vers mi-septembre, nous assure-t-on.