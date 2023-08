Nvidia, l’entreprise à plus de 1000 milliards de dollars qui vient talonner Amazon et Google

Mieux encore pour Nvidia : son chiffre d’affaires du premier trimestre de l’année a dépassé les attentes des analyses avec 7,19 milliards de dollars, contre 6,52 milliards d’après les prévisions. Celles-ci ne sont pas moins bonnes pour le deuxième trimestre, dont les résultats seront dévoilés ce mercredi soir à 22 heures, avec 11 milliards de dollars estimés. Si tel est le cas, l’entreprise enregistrerait une hausse de 64 % de ses revenus en un an.

Tout semble donc sourire en ce moment pour l’entreprise spécialisée, qui a misé sur les dernières technologies pour grimper en flèche et qui compte désormais sur l’intelligence artificielle pour s’imposer sur la durée parmi les plus grandes entreprises cotées en Bourse à côté de grands noms comme Meta, Apple et Amazon.

Des jeux vidéo et de l’IA

En avril dernier, Nvidia a soufflé ses trente bougies. Lancé par Chris Malachowsky, Curtis Priem et le discret et actuel PDG Jensen Huang - un Américain d'origine taïwanaise -, la société est fondée en 1993 sous le nom de Nvidia, faisant référence au mot latin invidia, l’envie. Premier secteur d’attaque pour la nouvelle société : l’industrie du jeu vidéo. Après des débuts prometteurs, la compagnie prend une tout autre ampleur en 1999.

Cette année-là, l’entreprise fait officiellement son entrée en Bourse sur le Nasdaq. Et double bonne nouvelle : la création de son célèbre produit, la GeForce. Cette première carte graphique grand public de l’histoire attire le secteur du gaming, et va être utilisée pour les consoles Xbox du géant Microsoft. Six ans plus tard, c’est la Playstation 3 de Sony qui sera équipée du processeur graphique.

Ce n’est qu’en 2012 que Nvidia prend le pas de l’intelligence artificielle. La société américaine prend alors part au réseau AlexNet, une architecture numérique pionnière de la reconnaissance faciale. Un pari dont l’histoire montre qu’il a été concluant. La firme a depuis implanté ses processeurs dans les outils des plus grandes entreprises tech. Les robots conversationnels ChatGPT (openAI) et Bard (Google) en sont d’ailleurs équipés. Et de nombreuses sociétés, comme Microsoft, misent beaucoup sur les produits Nvidia à l’avenir pour développer leurs plateformes liées de près ou de loin à l’IA.

De quoi rendre Jensen Huang plutôt optimiste pour les résultats à venir dans les prochaines heures. Des résultats qui vont bien plus loin qu’un simple compte rendu puisque les analystes considèrent que ceux-ci détermineront si le boom de l’intelligence artificielle sur les marchés boursiers n’était qu’une tempête dans un verre d’eau ou si la tendance tend à se développer encore plus dans les prochaines années.