OPA sur Exmar : Nicolas Saverys va-t-il se plier aux demandes des actionnaires récalcitrants ?

Pour expliquer cet échec, il y a la “révolte” d’un homme, Bart Goemaere, le CEO et principal rédacteur de la feuille d’investissement TuyauxBourse, qui s’était déjà battu pour une majoration du prix de l’OPA sur Sioen. Depuis le début, il clame haut et fort que le prix offert par Saverex est trop bas et qu’il s’y opposera, fédérant quelques actionnaires importants.

À lire aussi

Quelques frayeurs

Cela fait longtemps qu’il suit cette société qui, rappelle-t-il, a développé dans le passé trois activités (les navires de transport de gaz, l’engineering et les plateformes de regazéification). Le CEO de TuyauxBourse a eu quelques frayeurs quand la société a subi de plein fouet la faillite de son client sud-américain Pacific Rubiales. Mais il y a an, le vent a tourné en faveur de Nicolas Saverys grâce à la vente de la plateforme Tango aux Italiens d’ENI pour plus de 600 millions de dollars. C’est ce qui explique que la société est aujourd’hui assise sur “une montagne de cash” d’environ 550 millions de dollars.

Bart Goemaere est aussi très critique vis-à-vis de la valorisation faite par Degroof Petercam en vue de l’OPA. La banque s’est basée sur le “”discounted cash-flow “qui prend en compte les cash-flows futurs. “Ce n’est pas un critère pertinent pour le secteur maritime où on prend en compte la valeur des navires et des contrats. Pour les bateaux, on se base sur la valeur de construction ou celle de nouveaux bateaux.”, nous explique Bart Goemaere. Il valorise, quant à lui, la valeur nette des actifs d’Exmar entre 20,43 et 21,13 euros. “Des analystes spécialisés dans le secteur maritime m’ont assuré que mes calculs étaient corrects”.

À lire aussi

Décote substantielle

ll est bien sûr conscient qu’il n’est pas raisonnable d’exiger un tel prix. Si on applique une décote de l’ordre de 30 %, on arrive à 14,3 euros. “À ce prix, je suis vendeur”, précise-t-il. Or, il dit représenter 15 à 20 % du capital.

Alors, va-t-il réussir à faire plier Nicolas Saverys ? Lui qui ne s’attendait sans doute pas à rencontrer une telle résistance… Bart Goemaere évoque plusieurs arguments qui pourraient pousser l’armateur à revoir ses conditions. “En 2013, Nicolas Saverys avait déjà l’idée de privatiser la société. Mais il a raté le coche à cause de la faillite de Pacific Rubiales. Il ne peut pas rater son second essai. Émotionnellement, le coup serait dur à encaisser. De plus, sortir de la Bourse de Bruxelles lui donnera plus de libertés. Il pourrait viser une cotation sur d’autres marchés comme Oslo ou New York, où les activités d’Exmar seraient plus visibles et dès lors mieux valorisées. Er puis, honnêtement, il serait logique d’augmenter le prix quand on voit le cours de Bourse”. Bref, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer…