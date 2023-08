La chaîne américaine Subway change de propriétaire

Une source proche des négociations avait indiqué mardi à l'AFP que les offres dépassaient 9 milliards de dollars. Le Wall Street Journal avait évoqué celle de Roark à environ 9,6 milliards.

Cela constituerait la troisième plus importante acquisition dans le secteur de la restauration aux Etats-Unis, après le rachat par Burger King de la chaîne Tim Hortons en 2014 (11,4 milliards) et de Dunkin' Brands par Inspire Brands en 2020 (11,3 milliards) et devant celui de la chaîne de boulangeries Panera Bread par la société d'investissements européenne JAB Holding en 2017 (7,5 milliards).

Inspire Brands a été fondé en 2018 sous la houlette de Roark (Arby's, Dunkin, Baskin-Robbins, salles de sport Orange Theory, etc). Contacté par l'AFP, Roark n'a pas réagi dans l'immédiat.

La société, basée à Atlanta (Géorgie, sud-est) gère 37 milliards de dollars d'actifs. Son portefeuille d'investissements génère environ 77 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, avec 69.000 implantations dans 90 pays, d'après son site internet.

À lire aussi

En vente

Le calendrier de l'opération, soumise à l'approbation des autorités réglementaires, n'a pas été précisé. Selon la source proche des négociations, un consortium réunissant l'Américain Sycamore Partners et le Britannique TDR Capital était également en lice. Subway avait annoncé en février que ses actionnaires exploraient une possible vente.

"Subway a un brillant avenir avec Roark et nous nous engageons à continuer de nous focaliser sur une approche gagnant-gagnant-gagnant avec nos franchisés, nos clients et nos employés", a relevé John Chidsey, patron de Subway, cité dans le communiqué. Les équipes de Roark, a-t-il expliqué jeudi au WSJ, "comprennent notre activité. Du point de vue des familles, c'était une offre convaincante qui fonctionne pour tout le monde". Il a précisé avoir l'intention de rester aux commandes après l'acquisition.

Subway a relevé que cette opération permettrait "d'associer la présence mondiale et la force de la marque de Subway à la vaste expertise de Roark dans la restauration et la gestion en franchises". Cela représente un "gros pari" de Roark "sur une chaîne qui, tout en étant très connue, a parfois eu du mal à générer de la croissance", a commenté Neil Saunders, directeur chez GlobaData.

À lire aussi

Croissance internationale

"Roark apporte davantage de choses sur la table que n'importe quel autre investisseur l'aurait fait" et sa "solide expérience opérationnelle sera utile pour Subway, en particulier sur le marché américain où il reste bien en-deçà du pic atteint il y a quelques années", a-t-il ajouté.

"La croissance internationale est une autre zone d'opportunités que Roark va certainement exploiter, car Subway est arrivé à saturation aux Etats-Unis", a souligné M. Saunders.

Subway compte plus de 37.000 restaurants franchisés dans plus d'une centaine de pays, dont plus de 20.000 aux Etats-Unis. Il a présenté en juin un accord de franchise prévoyant l'ouverture de 4.000 restaurants en Chine continentale d'ici vingt ans. La chaîne, non cotée en Bourse, n'est pas tenue de rendre publics ses résultats financiers ni son actionnariat.

Elle donne néanmoins quelques indications: en mai, elle a annoncé son dixième trimestre consécutif de hausse des ventes. Celles-ci ont progressé de 9,8% à nombre de restaurants constants dans le monde au premier semestre 2023.

Subway a été créé en 1965 à Bridgeport dans le Connecticut (nord-est) par Fred DeLuca, alors âgé de 17 ans et qui cherchait à financer ses études de médecine. Peter Buck, un physicien nucléaire ami de sa famille, lui prête les 1.000 dollars nécessaires.

Le premier est décédé en 2015, le second en 2021. Le groupe est dirigé depuis 2019 par John Chidsey, premier patron de Subway à ne pas appartenir aux familles des fondateurs.