Elon Musk doit verser plus de 40 millions de dollars à des investisseurs après son tweet jugé mensonger sur Tesla

Seulement, deux semaines plus tard, le projet est avorté. En cause, l’impossibilité de financer l’opération. Tesla aurait dû trouver au moins 40 milliards de dollars pour racheter ses actions, mais la société n’aurait pas pu s’endetter plus à l’époque.

Sauf que trop tard, la bombe est lancée. L’annonce fait l’effet d’un électrochoc auprès des investisseurs. L’information a très vite provoqué la suspension de l’action, alors qu’elle s’envolait de plus de 7 %, avant de reprendre et de grimper de près de 11 % à la clôture.

Seulement, le rétropédalage quelques jours plus tard n’a pas plus aux investisseurs, qui ont fini par perdre de l’argent, mais aussi à la SEC (Securities and Exchange Commission) qui a directement décidé de poursuivre Elon Musk pour fraude. L’organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers a estimé que 3 350 investisseurs ont été lésés par cette annonce et qu’ils avaient perdu 80 millions de dollars.

Résultat : après un accord conclu à l’amiable avec le PDG de Tesla, celui-ci devra bien passer à la caisse. Au total, les plus de 3 000 investisseurs vont se partager un paiement de 41,53 millions de dollars, d’après Reuters. Cela représente 51,7 % de leurs pertes.

À noter que depuis ce coup d’éclat, Elon Musk doit obtenir l’approbation des services juridiques avant de publier des tweets sur les finances du constructeur. Une décision qu’il cherche à annuler, en vain pour l’instant. Mais la donne pourrait changer à entendre son avocat, celui-ci ayant annoncé le mois dernier son intention de saisir la Cour suprême des États-Unis.