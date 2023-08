Revue boursière : grand animateur de la semaine, Nvidia soutient les perspectives de l’intelligence artificielle

Valorisations élevées

”Dans la plupart des économies développées, les chiffres de croissance sont tombés en dessous de leur tendance de long terme et l’inflation est en train de refluer”, souligne Chris Iggo (Axa Investment Managers). Le comportement des marchés durant l’année écoulée a été conforme à un scénario d’atterrissage en douceur, avec des actions qui ont surperformé et des taux obligataires qui se sont redressés afin de prendre en compte une inflation qui va rester plus élevée.

guillement Les investisseurs restent focalisés sur la complexité de la situation actuelle, et craignent un événement qui pourrait provoquer un effondrement des cours."

Dans le même temps, l’histoire des marchés financiers a souvent associé une forte baisse de l’inflation avec un déclin de l’activité économique et une hausse du chômage. “Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que cette récession n’arrive, et il existe actuellement plusieurs indices permettant de penser que la croissance pourrait se ralentir fortement”.

Dans le même temps, les valorisations des actifs à risque n’ont pas corrigé comme ils devraient le faire en cas de récession, ce qui maintient l’attrait pour les actifs peu rémunérateurs. “Les investisseurs restent focalisés sur la complexité de la situation actuelle, et craignent un événement qui pourrait provoquer un effondrement des cours. Dans ce contexte, le rendement et les actifs de qualité sont la stratégie à suivre en l’absence d’une classe d’actifs fortement décotée par rapport aux autres”, indique Chris Iggo.

L’attrait du faible risque

Dans ce contexte, au vu des valorisations élevées atteintes par les marchés boursiers, il n’est pas étonnant que les investisseurs se ruent sur les produits qui proposent un peu de rendement avec une garantie de ne pas perdre son capital, comme l’a encore montré le succès (relativement) inattendu des bons de l’État belge durant les derniers jours, avec une collecte qui a dépassé 4 milliards d’euros.

Si la semaine écoulée a été relativement pauvre en nouvelles boursières significatives, il faut toutefois noter les excellents chiffres annoncés par Nvidia, le spécialiste des processeurs graphiques utilisés dans les solutions d’Intelligence Artificielle. Le groupe de Santa Clara (Californie) était attendu au tournant, et il a largement répondu présent avec un chiffre d’affaires qui a largement dépassé les attentes les plus optimistes, accompagné de l’annonce d’un programme de rachat d’actions propres pour plus de 25 milliards de dollars. Le titre a terminé la semaine sur un gain de 5 %. “La saison des résultats aux États-Unis a été meilleure que prévu”, souligne encore Chris Iggo (Axa IM), et les résultats de Nvidia semblent soutenir la thèse que “l’intelligence artificielle peut continuer à dégager des performances attractives même si la conjoncture venait à se tasser”.

Les yeux se sont ensuite tournés vers le symposium économique de Jackson Hole, où les grands argentiers mondiaux se réunissent traditionnellement à la fin du mois d’août. À cette occasion, Jerome Powell a tenu un discours qui a provoqué un reflux d’acide à Wall Street durant la séance de vendredi, en rappelant notamment que la vigueur économique des États-Unis pourrait amener la Reserve Fédérale à poursuivre son resserrement monétaire lors de ses prochaines réunions. “Un atterrissage en douceur est uniquement possible si l’inflation revient dans les clous fixés par les autorités monétaires”, rappelle Chris Iggo. “Si elle n’y revient pas, la politique monétaire devra encore devenir plus restrictive, et dans ce cas, une récession sera plus difficile à éviter” .