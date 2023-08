Un groupe immobilier majeur au bord de la faillite : un accord qui pourrait le sauver reporté

Le 14 août, on apprenait que l’action du promoteur Country Garden, l’un des plus grands groupes de l’immobilier en Chine, avait perdu plus de 15 % en Bourse. Ce promoteur figure au classement Forbes des 500 plus grosses entreprises du monde. Le 14 août, le groupe n’a pas été en mesure de rembourser deux intérêts sur des emprunts, le mettant dans une situation très délicate.