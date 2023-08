Une zone sans enfants bientôt disponible dans les vols de cette compagnie aérienne

Les cris de bébé, les enfants qui courent dans les allées, les disputes entre petits frères et soeurs… Tant de choses qui font que de nombreuses personnes redoutent la présence d’enfants dans les avions. C’est pourquoi la compagnie aérienne turque Corendon a décidé de créer une zone spéciale sans enfants. Elle sera accessible à partir du 3 novembre 2023, a annoncé Corendon. Cette zone existera sur les vols entre Amsterdam et Curaçao et sera exclusivement réservée aux adultes.