La Wallonie veut sensibiliser 100 000 étudiants par an à l’entrepreneuriat

Cela fait déjà plusieurs années que la Région wallonne finance le programme “Générations entreprenantes”. Lors de la dernière année scolaire et académique (2022-2023), il a permis de sensibiliser près de 70 000 élèves et étudiants à l’entrepreneuriat. Il y a cinq ans, ils n’étaient encore que 30 000 à être concernés.

Le ministre wallon de l’Économie a profité de la rentrée scolaire, lundi, pour annoncer, en compagnie de responsables de WE, une montée en puissance de ce programme. “Je fixe deux objectifs ambitieux : 100 000 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat par an d’ici 2025 et un doublement des établissements du secondaire inscrits au programme Générations Entreprenantes”, a souligné Willy Borsus (MR), pour qui “le développement de l’esprit d’entreprendre est un levier majeur de croissance” pour la Wallonie. Pour soutenir cette ambition, le ministre Borsus a porté le budget du programme de 2 à 3 millions d’euros.

Parmi les objectifs poursuivis, le programme “Générations entreprenantes” vise à démystifier l’entrepreneuriat, favoriser l’acquisition de compétences entrepreneuriales, encourager la prise d’initiatives ou encore accompagner les premières créations d’entreprises. Le public ciblé est celui des 6-25 ans et intègre des actions comme “Cap’ten” (enseignement primaire), “Mini-Entreprises” (secondaire) et “Startech” (supérieur).

Promouvoir l’entrepreneuriat féminin

Pour cette nouvelle édition du programme, un accent particulier sera mis sur la promotion de l’esprit d’entreprendre auprès du public féminin. WE a mis en place une tournée d’établissements secondaires qui se tiendra de septembre à novembre avec, pour objectif, de mettre en évidence le témoignage d’entrepreneures. Une présentation et une rencontre d’une durée de 2 heures entre une entrepreneure, le ministre de l’Économie et les élèves se déroulera dans un établissement secondaire de chaque province wallonne.

Partant du constat que les jeunes cherchent de plus en plus à porter des projets porteurs de sens en réponse aux enjeux actuels, Wallonie Entreprendre a aussi estimé utile de permettre aux jeunes d’appréhender correctement les principes fondamentaux de l’économie sociale.