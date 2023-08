Digi Belgium concrétise par contre par là sa volonté de devenir le 4e opérateur du pays, avec Proximus, Orange et Telenet comme concurrents directs.

guillement "Ces négociations ont été complexes. Un grand merci à toutes les parties concernées (...). Cet accord est une étape cruciale de notre plan."

”Cet accord marque une étape importante dans le plan de mise sur le marché de Digi Belgium, puisqu’il garantit un droit d’accès de 5 ans au réseau mobile national de Proximus. Parallèlement, environ 400 sites d’antennes de Proximus seront acquis, ce qui accélérera considérablement le déploiement national”, ajoute Citymesh dans un communiqué.

”La création d’un réseau Digi national complet prendra quelques années, mais grâce à cet accord, nous pouvons combiner la forte couverture de Proximus avec le déploiement de notre propre réseau Digi. Ainsi, nous pourrons entrer sur le marché en 2024 avec une offre mobile complète, tant pour les consommateurs que pour les clients professionnels”, commente le directeur de la stratégie du groupe Citymesh.

”Ces négociations ont été complexes. Un grand merci à toutes les parties concernées pour leur état d’esprit positif et leur volonté de faire aboutir ce projet. Cet accord est une étape cruciale de notre plan. L’objectif reste de briser le statu quo en Belgique et de démontrer qu’il est possible de proposer des offres de qualité et équitables ici aussi. Nous annoncerons les plans concrets très prochainement”, a pour sa part reconnu le CEO de Citymesh, Mitch De Geest.