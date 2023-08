Marc Coucke s’associe avec un ancien footballeur professionnel pour racheter le club de sport de Kim Clijsters

Arenal Padel, le plus grand exploitant de clubs de padel en Belgique, avait depuis longtemps des vues sur le site du Boneput à Bree. Arenal, avec l’ancien footballeur professionnel Tom De Sutter, s’est associé à Padelworld de Marc Coucke il y a environ deux ans. Arenal Padel veut continuer à s’étendre et c’est ainsi que Bree vient s’y ajouter. Golazo a déjà informé Rob Ceyssens, président du Bree Tennis and Padel Club, que le tennis et le padel pourraient être pratiqués l’hiver prochain. Dans Het Belang van Limburg, Ceyssens a déclaré qu’il ne connaissait pas encore tous les détails, mais qu’il s’agirait d’une concession pour une période de cinq ans.

Les portes du Kim Clijsters Sports&Health Club se sont ouvertes en février 2014. À l’époque, Clijsters avait fait savoir que son rêve était de devenir le meilleur club de tennis du monde. Clijsters y encadrera de jeunes joueurs de tennis. Bob Verbeeck, PDG de la société de médias sportifs Golazo, a conclu un bail emphytéotique avec la ville de Bree. Lorsque Carl Maes, l’ancien entraîneur de Clijsters, a déménagé, les choses se sont dégradées.

En 2022, Clijsters se retire elle-même, après avoir déménagé aux États-Unis. En mars 2023, Verbeeck a annoncé qu’un repreneur était recherché pour maintenir le complexe ouvert. Une solution a donc été trouvée.