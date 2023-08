Déploiement de la fibre chez Proximus, des sous-traitants oppressants ? “On m'a installé le boîtier en plein milieu de la façade !”

”On m’a installé le boîtier fibre en plein milieu de la façade”, confie un autre client relativement mécontent du chantier réalisé rapidement. “J’ai dû signer une décharge pour l’installation du boîtier dans ma chambre”, signale un autre. “Le technicien nous a dit qu’il fallait accepter maintenant et que l’installation allait devenir payante à l’avenir”, poursuit une responsable de syndic de copropriété. Un autre client nous lance encore “qu’il attend toujours le technicien, alors que le rendez-vous était pris”.

Avec les objectifs ambitieux de Proximus de relier un maximum de ses clients au réseau fibre, plus performant que l’ancien réseau cuivre, forcément, statistiquement, les plaintes augmentent. Mais à un niveau critique ou non ?

”On avait pointé, en 2022, une forte croissance des plaintes. Mais c’est logique, à cause du déploiement intensifié. Mais si on regarde les six premiers mois de l’année 2023, on constate un doublement du nombre de plaintes par rapport à la même période en 2022”, dévoile pour La Libre David Wiame, vice-président du Médiateur pour les Télécommunications. “Mais il y a aussi des plaintes du fait que la fibre n’arrive pas assez tôt”, nuance-t-il. Pour rappel, dans le rapport 2022, Proximus récoltait 143 plaintes, contre 3 pour Telenet, 3 pour Scarlet (filiale de Proximus) et 6 pour Edpnet. Un nombre important pour l’opérateur détenu à majorité par l’État car il est le plus ambitieux dans le domaine et le seul présent dans toutes les régions.

guillement “Pour les clients Proximus, a priori, il n’y a aucun geste commercial. Si vous êtes mécontents, il faut s’adresser à l’opérateur directement, passer via le médiateur ou opter pour la concurrence”

Pas de geste commercial ?

Un autre souci, d’un point de vue consommateur, est qu’il est désormais obligatoire d’accepter la fibre de Proximus, l’opérateur ne reliant plus les domiciles avec son ancienne technologie cuivre. Ce qui est à garder en tête lors d’un déménagement par exemple. Mais la fibre est facturée cinq euros supplémentaires par mois pour un abonnement fixe classique. “Pour les clients Proximus, a priori, il n’y a aucun geste commercial. Si vous êtes mécontents, il faut s’adresser à l’opérateur directement, passer via le médiateur ou opter pour la concurrence”, avance encore David Wiame, qui conserve son expertise développée lorsqu’il œuvrait pour Testachats. “C’est une évolution technologique claire qui répond à l’augmentation des besoins mais on peut se poser la question pour les petits consommateurs”, ajoute-t-il.

À lire aussi

”Il n’est pas étonnant qu’il y ait une certaine pression sur les sous-traitants (qui ont des deadlines à respecter, NdlR). Les plans ambitieux des opérateurs provoquent forcément des pressions et des répercussions sur les conditions de travail chez les sous-traitants, comme l’avait alerté la ministre des Télécoms, Petra De Sutter”, lance encore David Wiame. “Difficile, dès lors, de s’assurer du bon travail sur chaque installation et ne pas se retrouver avec une installation cochonnée”.

Quel intérêt d’avoir la fibre si on installe des Wifi boosters ?

Selon David Wiame, les Wifi boosters restent des options intéressantes et ne réduisent pas tant que ça la vitesse offerte par la fibre en filaire. “Forcément, cela va dépendre de l’épaisseur des murs, etc. Mais techniquement, s’il y a une certaine perte, vous restez à une vitesse confortable et plus intéressante avec la fibre. Il y a peu de craintes à avoir, le matériel va s’adapter à la fibre”, lance-t-il.

Des propriétaires ou locataires impuissants ?

Selon plusieurs retours, et confirmé par le Médiateur, il y a un manque de suivi dans la communication avec les propriétaires des bâtiments visés par les installations. Étant donné que les clients informés par Proximus sont parfois simplement locataires, les propriétaires ratent parfois l’information. Pourtant, lorsqu’il s’agit de percer une façade, un sol ou des murs, le propriétaire de ces derniers est en droit de le savoir. “Il y a la question des parties communes également. Difficile pour Proximus d’avoir ne serait-ce qu’une réponse de tout le monde. C’est parfois flou mais le résultat est que certaines installations sont parfois esthétiquement très mal faites. Précisons que les opérateurs jouissent du droit d’installer leur réseau sur les façades. C’est inscrit dans la loi. Et c’est sûrement moins cher et moins lourd que d’ouvrir les trottoirs comme c’est le cas dans d’autres pays”, avance encore David Wiame, avant de conclure que, à propos du nombre de câbles qui se multiplient sur les façades, “l’esthétisme est une notion assez subjective”.

guillement ”Ce n’est pas le but que le client se sente sous pression. On sensibilise nos collaborateurs à cette question.”

”Ce déploiement est nécessaire”

”Ce n’est pas le but que le client se sente sous pression. On sensibilise nos collaborateurs à cette question”, affirme Fabrice Gansbeke, porte-parole de Proximus. “Évidemment, c’est difficile de juger chaque cas individuellement. On essaie de convaincre tous les clients de passer à la fibre, on offre l’installation. Sur le principe, on n’a pas annoncé que l’installation allait devenir payante à l’avenir, ce n’est pas à l’agenda, mais on ne peut pas l’exclure. Alors oui, chaque plainte est une plainte de trop, la satisfaction client est notre priorité. Et sans vouloir minimiser, si on regarde les chiffres de nos ambitions (couvrir un maximum de foyers, dont l’ensemble de ceux situés à Bruxelles, 500 000 foyers wallons et 1,5 million flamands d’ici 2028, NdlR), cela reste minime. Ce déploiement est nécessaire pour la compétitivité de notre pays”, renchérit le porte-parole.

Enfin, pour ce qui est de l’obligation de passer à la fibre lors des nouveaux raccordements ou lors d’un déménagement par exemple, et l’impossibilité d’obtenir une connexion à l’ancienne, alors que des millions de Belges y sont encore reliés, le porte-parole est clair : “On ne va pas entretenir indéfiniment deux réseaux en parallèle”. Et Proximus l’assure lui-même sur son site : le coût pour l’opérateur de ces travaux de raccord à la fibre tourne autour des 1 500 euros pour une entreprise, ce qui devrait être sensiblement la même chose pour un particulier. Un coût relativement important qui est pour le moment offert, donc.