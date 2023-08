La Wallonie investit un quart de million d'euros dans le passeport belge du diamant

La société se dit désormais prête à conquérir l'Europe et à s'étendre à l'échelle internationale via les États-Unis et l'Inde. "Le secteur du diamant évolue actuellement à une vitesse fulgurante", situe Frederik Degryse, CEO d'iTraceiT. "D'ici 2025, les marques de luxe de l'industrie du diamant et de la joaillerie veulent pouvoir démontrer la provenance et l'itinéraire des diamants dans leurs montres, bagues et colliers au moyen d'un rapport objectif. Nous avons donc 1,5 an pour mettre cette traçabilité à la disposition du secteur."

Grâce à cette subvention, l'entreprise pourra en outre créer un département R&D en Belgique et tracer non seulement l'origine des diamants et de l'or, mais également tout l'itinéraire des bijoux.

"Les moyens financiers supplémentaires que nous allons investir avec la Wallonie dans la start-up iTraceiT vont lui permettre de s'étendre à l'échelle internationale et de positionner la Wallonie en tête de file dans un secteur en pleine expansion", se réjouit le ministre wallon de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation Willy Borsus.