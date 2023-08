À lire aussi

Il était donc nécessaire de trouver un nouveau CEO, et celui-ci vient d’être annoncé. Il s’agit de Vincent Biauce, qui a pris ses fonctions début août de cette année. “Il est désormais responsable du développement commercial et de la gestion quotidienne de notre agence franchisée vdk banque, ainsi que de la distribution des produits d’assurance du groupe Monceau Assurances. Vincent bénéficie également d’une expérience précieuse au sein d’un supermarché coopératif, une initiative citoyenne promouvant la transition écologique ainsi que d’une agence gouvernementale responsable de l’accueil des demandeurs d’asile. Sa connaissance approfondie du domaine bancaire ainsi que sa vision alignée sur les principes éthiques et durables de NewB en font un choix idéal pour conduire la coopérative vers l’avenir”, indique la coopérative dans son communiqué.

Vincent Biauce. ©NewB

Un petit détail doit cependant encore être acté. La nomination de Vincent Biauce devra passer par l’Assemblée Générale, qui se tiendra le 18 novembre prochain.