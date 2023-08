Une troisième vague de mises en franchise en vue chez Mestdagh-Intermarché

Fin juillet, la direction avait déjà annoncé le passage sous franchise, à partir du 4 septembre, de cinq magasins, en l’occurrence ceux situés à Bouge, Braine-l’Alleud, Wavre, Couillet et Gilly. Ce qui portera à 22 le nombre de points de vente annoncés sous franchise à la rentrée sur un parc total de 51 magasins “Intermarché by Mestdagh”. Ce mercredi, une étape supplémentaire sera donc franchie et elle pourrait être plus conséquente que les 5 magasins sous franchise annoncés fin juillet.

Exploitants indépendants

Pour rappel, la volonté de la direction d’Intermarché est de trouver des exploitants indépendants pour l’ensemble des ex-Carrefour Market by Mestdagh devenus, depuis la reprise de l’enseigne, Intermarché by Mestdagh.

Le climat social reste assez tendu chez Mestdagh-Intermarché. Fin juillet, les syndicats rappelaient d’ailleurs leur volonté de conserver “les 29 magasins non encore franchisés dans la SA Mestdagh tant qu’un repreneur n’avait pas été désigné”. Des syndicats qui s’inquiétaient aussi de la remise en cause de certains acquis du personnel et rapportaient des “retours du terrain assez mitigés” des premiers points de vente passés sous franchise.