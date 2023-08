Vincent Biauce, nouveau CEO de NewB : “Ce qui m’importe, c’est d’aider les formes d’entrepreneuriat qui se focalisent sur les projets à impact positif”

New B, qui emploie 10 personnes, se cherchait un nouveau CEO depuis mai dernier : Thierry Smets, qui avait défendu devant les coopérateurs le projet d’adossement de NewB à vdk banque, avait quitté l’aventure au moment du changement d’activité de la coopérative, passée alors du statut de banque à part entière à celui d’agence bancaire. Pour rappel, NewB, confronté à de lourdes pertes, n’était pas parvenue à rassembler les 40 millions d’euros nécessaires au maintien de sa licence bancaire.

”Aujourd’hui, NewB offre une palette entière de services”

Vincent Biauce bénéficie d’une expérience de plus de vingt ans dans le secteur bancaire, signale-t-on du côté de NewB. L’homme a en effet commencé sa carrière chez Fortis où il a notamment été en charge du private banking et de la gestion de projets et cela jusqu’en 2008. Après un bref passage chez ING, puis chez Fedasil, il a poursuivi sa carrière en exerçant plusieurs fonctions au sein des filiales belges du Crédit Mutuel, dont Keytrade Bank. NewB précise que Vincent Biauce sera en charge “du développement commercial et de la gestion quotidienne de notre agence franchisée vdk banque, ainsi que de la distribution des produits d’assurance du groupe Monceau Assurances”.

“Outre mon expérience bancaire, je me suis beaucoup investi comme citoyen dans la transition écologique et sociale en travaillant notamment dans un supermarché coopératif à Ixelles (NdlR : Le Pédalo). Ce qui m’importe le plus aujourd’hui, c’est d’aider les formes d’entrepreneuriat qui se focalisent sur les projets à impact positif, de les accompagner financièrement en permettant à des citoyens engagés de confier leur épargne à des institutions qui ont cette démarche porteuse de sens. Vdk banque, avec son ancrage et son investissement dans l’économie locale en Flandre-Orientale et à Gand, a démontré son engagement dans cette voie.”

Précisons que la nomination effective de Vincent Biauce doit encore passer le cap d’une approbation formelle par l’assemblée générale de NewB, laquelle aura lieu le 18 novembre prochain. “Mon objectif est de faire connaître l’entièreté de notre offre tant en banque qu’en assurance (NdlR : où NewB peut s’appuyer sur des partenariats avec vdk banque et Monceau Assurances). Aujourd’hui, NewB offre une palette entière de services aux particuliers, entrepreneurs et entreprises”, nous a expliqué le nouveau CEO de NewB, par ailleurs amateur de marathon mais aussi de théâtre et de danse contemporaine.