Cécile Neven, nouvelle patronne des patrons wallons : “Enthousiasme, expertise, sens de l’ouverture et leadership”

Alors que des élections régionales se tiendront dans moins d’un an, le patronat wallon a préféré jouer la carte de l’efficacité en ne procédant pas, selon nos informations, par appel à candidatures externes. Une telle procédure risquait de rallonger la période d’intérim. C’est donc en interne que l’UWE a trouvé la perle rare. Il s’agit de Cécile Neven. Entrée à l’UWE dès 2005 en tant que conseillère énergie et environnement, cette quinquagénaire est non seulement disponible, mais elle a aussi acquis une expérience et une expertise vantées par tous ceux qui la connaissent. Olivier de Wasseige, lui-même, ne tarit pas d’éloges: “C’est un excellent choix ! Lors de mon arrivée à la tête de l’UWE, je l’avais d’ailleurs fait monter au sein du comité de direction. Je n’ai jamais eu à le regretter !”.

Bioingénieure de formation, Cécile Neven s’est rapidement spécialisée dans les questions d’énergie et d’environnement. Avant de rejoindre l’organisation patronale, elle avait notamment été conseillère environnement chez Essenscia (fédération de la chimie et des sciences de la vie). Depuis bientôt quatre ans, elle cumulait les fonctions de directrice du pôle “Partenariats” de l’UWE et d’experte en énergie et environnement.

La nouvelle CEO de l’UWE prévoit de rencontrer les différentes instances et interlocuteurs wallons avant de s’exprimer sur les sujets d’actualité. Considérant les entrepreneurs comme des “leviers de prospérité”, Cécile Neven insiste sur la nécessité de rassembler tous ceux qui veulent permettre à la Wallonie de prendre son destin en main. “Par mon expérience au sein de l’UWE et mes rencontres avec les acteurs socio-politiques, associatifs et académiques, j’ai déjà pu constater qu’il y a énormément de bonnes volontés. J’ai pour ambition de fédérer et d’enthousiasmer afin de contribuer à l’essor de la Wallonie”, affirme-t-elle.

”Dans un moment charnière pour notre région, dit, pour sa part, Pierre Mottet, son enthousiasme, son expertise, son sens de l’ouverture et du leadership feront d’elle l’ambassadrice idéale des entrepreneurs”. Autant de qualités qui seront utiles à l’UWE et à sa nouvelle cheffe de file pour défendre et promouvoir, auprès des autorités politiques, sociales et environnementales, les intérêts des 80.000 entreprises de Wallonie.