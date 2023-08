Des passagers belges bloqués à Marrakech suite à l’annulation d’un vol Ryanair : “On se sent pris en otages”

Le séjour s’est avéré plus long que prévu pour les 190 passagers du vol de Ryanair de ce mardi après-midi entre Marrakech, au Maroc, et Bruxelles. “Nous sommes arrivés à l’aéroport et on a vu que notre vol était annulé sur le panneau d’affichage, explique Jean-François, l’un des passagers floués. Au comptoir de Ryanair, il n’y avait personne pour nous donner la moindre explication. Finalement, après avoir demandé avec insistance, Ryanair nous a proposé un vol alternatif pour… mardi prochain. Cette compagnie est infernale. J’ai vu une famille qui paniquait car l’un de leurs fils reprenait l’école ce vendredi. On se sent pris en otages.”