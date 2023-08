GSK investit un quart de milliard d’euros à Wavre pour sa nouvelle unité de vaccins : “L’échec de la réforme fiscale ? C’est une bonne chose !”

Et que ce soit le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), le ministre fédéral de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) et wallon Willy Borsus (MR), tous s’accordaient, dans la bonne humeur et une visible bonne entente, pour rappeler l’importance de ce soutien pour le secteur moteur qu’est la pharma en Belgique. De là à tacler le ministre Van Peteghem (CD&V) ? On n’ira pas jusque-là. Mais les jeux politiques en amont des élections, qu’ils soient faits avec le sourire ou non, ne sont pas à ignorer.

La lyophilisation, c’est-à-dire ?

Quand on parle de produit lyophilisé, on pense souvent aux repas pour militaires ou astronautes, réduits en poudre et à réhydrater avant usage. Pour les vaccins, c’est la même chose. On retire l’eau du produit (ici, via la congélation), en tâchant de perdre au minimum le principe actif. “Ce n’est pas nouveau mais on a des techniques plus modernes. C’est un peu comme pour certains médicaments où il y a la poudre d’un côté et le flacon d’adjuvant de l’autre, et on mélange avant l’administration du vaccin”, nous glisse un consultant qui travaille sur ce projet spécifique pour GSK depuis plusieurs années. “On perd toujours un peu du principe actif avec la lyophilisation mais on arrive à de bons résultats, que ce soit sur des vaccins dits vivants (comme ceux contre la rougeole ou la varicelle, NdlR) ou non vivants (vaccins contre le zona ou le VRS)”.

guillement "L’objectif de GSK est de sauver 2,5 milliards de personnes d'ici 2030"

La lyophilisation permet également de transporter plus facilement les vaccins, en particulier dans les pays où la chaîne du froid est plus difficile à respecter et où les vaccins classiques voient leur portée limitée. “L’objectif de GSK est de sauver 2,5 milliards de personnes d'ici 2030”, nous glisse encore Jamila Louahed, responsable de la R&D pour la branche vaccins de GSK.

Pénurie de talents et disruptivité

”On constate une pénurie de talents mais aussi que certains jeunes n’ont pas l’esprit d’entreprendre ou de travailler… Eh bien c’est aussi à l’entreprise d’intéresser les jeunes”, lance encore le patron de GSK, qui avance également que les entreprises doivent toujours être à la recherche de la disruptivité pour croître, de miser sur la R&D, l’innovation, la “vraie matière première de la Belgique”, comme le précisera le Premier ministre par après. “On l’a vu avec l’ARN messager… la R&D est indispensable pour la compétitivité”, lance-t-il. Intéressant, car si GSK est désormais très actif dans l’ARN messager, il s’était fait “doubler” par d’autres groupes pharma lors de la pandémie de Covid-19, en particulier Pfizer, qui lui a raflé sa place de numéro un mondial à cette occasion, grâce à son vaccin basé sur cette technologie. Leçon retenue donc.

guillement "On peut ajuster le dispositif (de soutien en R&D) pour éviter des dérives mais il n'est pas question de le remettre en question"

Quoi qu’il en soit, pour le ministre de l’économie Pierre-Yves Dermagne, cet investissement majeur est “la preuve que la Belgique et la Wallonie restent attractives pour les multinationales. Et ça s’inscrit dans la réflexion de l’évolution des compétences des travailleurs et travailleuses. Il y a un enjeu lié à la robotisation, à l’intelligence artificielle et à la digitalisation”. À propos du régime fiscal attractif pour les entreprises actives dans la R&D, “le soutien a fait ses preuves. On a un bon dispositif, il a bien été pensé. Peut-être que certaines entreprises l’ont utilisé de manière excessive mais ce n’est pas le cas ici. On peut ajuster le dispositif pour éviter des dérives mais il n’est pas question de le remettre en question. La levée de boucliers, c’est leur rôle… mais c’est compréhensible pour le coup”, précise-t-il encore.

Enfin, si, comme le rappelle le ministre Borsus, GSK est le premier employeur privé du pays, avec 9 000 travailleurs, il n’y a pas aujourd’hui de promesses d’embauches précises faites pour le moment, alors que le groupe avait justement dû tailler dans ses effectifs il y a une paire d’années. Mais la modernisation devrait permettre une amélioration de la productivité et favoriser la croissance du site wallon, qui concentre la majeure partie des collaborateurs.