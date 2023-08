Les géants de la tech pas performants contre la désinformation russe sur l'Ukraine

Le rapport examine la conformité des actions menées par six acteurs (Facebook, Instagram, Twitter --rebaptisé X--, YouTube, TikTok et Telegram) avec ces nouvelles règles.

Les six, à l'exception de Telegram, sont soumis depuis le 25 août à des obligations renforcées en matière de contrôle de contenus et de lutte contre la désinformation et la haine en ligne.

Il estime que "les normes d'atténuation des risques n'ont pas été respectées dans le cas de la désinformation du Kremlin".

La Commission européenne a toutefois souligné que "l'accès limité aux données impose certaines réserves à l'évaluation" selon laquelle les efforts des entreprises technologiques se sont révélés "insuffisants".

L'UE s'inquiète de possibles campagnes de désinformation lors des élections européennes prévues l'an prochain. Selon l'étude, il existe un "risque élevé" que la Russie tente d'influencer le scrutin.

"Les règles prévues par le DSA ouvrent de grandes perspectives pour mettre fin aux campagnes de désinformation du Kremlin et aux attaques d'autres Etats contre la démocratie et les droits fondamentaux", soulignent les auteurs. "Mais elles doivent être appliquées rapidement et efficacement".

Avant même l'entrée en vigueur du DSA, les entreprises évaluées, sauf Telegram, avaient signé un code de bonne pratique contre la désinformation en ligne, qui contient une quarantaine d'engagements volontaires visant notamment à mieux coopérer avec les "fact-checkeurs" et à priver de publicité les sites diffusant des infox.

Ces engagements ont "atténué certaines des activités malveillantes du Kremlin", estime le rapport qui regrette cependant que les plateformes n'aient "pas mis en oeuvre ces mesures à un niveau systémique".

Twitter s'est retiré du code de bonne conduite en juin dernier.

Les auteurs avertissent que la désinformation russe en ligne a augmenté en 2023, après le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk "sous l'effet notamment du démantèlement des normes de sécurité" du réseau social.

Elon Musk a lancé une vague de licenciements après son arrivée à la tête du réseau social, renvoyant de nombreux modérateurs qui vérifiaient les contenus de Twitter.

Il a toutefois affirmé la semaine dernière que Twitter/X "travaillait dur" pour se conformer aux règles du DSA.