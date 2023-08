Les géants de l’IA entrent au capital de la nouvelle pépite Hugging Face

Le succès phénoménal d’OpenAI, alimenté à coups de plusieurs milliards de dollars par Microsoft, a entraîné non seulement l’éclosion d’autres outils d’IA générative (comme Bard, Midjourney, Dall-E, …), mais aussi un afflux de capitaux vers des jeunes pousses bien décidées à ne pas se laisser dominer par les géants américains de la tech. Mi-juillet, le cabinet d’études de marché CB Insights recensait pas moins de 335 start-up spécialisées en IA générative ! Sur le front des investissements, les sociétés à l’origine de ces IA génératives ont déjà levé, depuis le début de l’année, plus de 14 milliards de dollars (dont 10 milliards, il est vrai, uniquement pour OpenAI). Parmi les autres acteurs en vue, on trouve notamment Cohere, Mistral AI, Adept et Anthropic.

Un tour de table royal

Dans cet engouement autour des IA génératives, la nouvelle pépite en vue s’appelle Hugging Face (un nom choisi en référence à l’émoji qui tend les bras pour faire un câlin). Voici quelques jours, cette start-up franco-américaine a fait les gros titres de la presse spécialisée à l’occasion d’une levée de fonds de 235 millions de dollars. Plus que le montant (qui valorise Hugging Face à 4,5 milliards de dollars), c’est l’identité des investisseurs qui impressionne. Le tour de table, mené par la filiale d’investissement de Salesforce, comprend Google, Amazon, Intel, AMD, IBM, Qualcomm et Nvidia ! Soit la quasi-totalité des stars américaines de l’IA, qu’il s’agisse des composants (puces électroniques) ou des centres de données (cloud).

”Presque tous les plus grands groupes américains dans l’IA sont dans notre tour de table, c’est du jamais vu dans le secteur. Cela renforce notre côté neutre”, a souligné, auprès de l’AFP, Julien Chaumond, co-fondateur et directeur technique. Les nouveaux venus au capital de Hugging Face ont la particularité d’être déjà clients ou partenaires de la plateforme. Ainsi, début août, Nvidia a annoncé que des services d’Hugging Face allaient être hébergés sur son cloud DGX, qui abrite des supercalculateurs spécialisés dans l’IA.

Une alternative à OpenAI

La spécificité de Hugging Face est de proposer une plateforme collaborative spécialisée en IA et “machine learning”. Outre les ingénieurs et les développeurs de Hugging Face (170 personnes actuellement, dont 80 en France), la plateforme se présente comme une bibliothèque virtuelle ouverte aux développeurs du monde entier. Les entreprises utilisatrices (10 000 environ) peuvent se saisir des modèles proposés sur la plateforme et les adapter à leurs besoins. Hugging Face héberge également 200 000 jeux de données, qui sont eux aussi partagés par la communauté.

Avec Hugging Face, les utilisateurs disposent d’une alternative, en “open source”, aux modèles privés (comme ceux proposés par OpenAI). Meta a ainsi mis son modèle Llama sur la plateforme de Hugging Face. “Le futur de l’intelligence artificielle ne doit pas être sous le contrôle d’une poignée de Big Tech américaines, il doit être accessible au plus grand nombre, l’IA doit être un bien commun numérique”, confiait, voici quelques jours sur le site du magazine Le Point, Julien Chaumond.