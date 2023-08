Nouvel investissement majeur chez GSK à Wavre : un nouveau centre pour produire des vaccins lyophilisés

Ce mercredi, GSK Belgique inaugure, en présence du Premier ministre Alexander De Croo, le ministre de l’Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne et le Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l’Économie et de la Recherche et de l’Innovation Willy Borsus, la construction d’un nouveau centre à Wavre. Un investissement de plus de 250 millions d’euros, avec pour but l’accélération de la production de nouveaux vaccins lyophilisés. “Notre entreprise continue à évoluer, et nous nous adaptons aux besoins futurs. Ensemble, nous développons de nouvelles compétences et les nouvelles technologies dont nous aurons besoin à l’avenir pour rester à la pointe de l’industrie et assurer ainsi notre compétitivité en Belgique”, indique Emmanuel Amory, administrateur délégué chez GSK Belgique.