Reprise de Mestdagh par Intermarché : la moitié du parc désormais en franchise. D'ici la fin de l'année, ce sera le cas de tous les magasins.

Et trois de plus ! Un nouveau conseil d’entreprise extraordinaire convoqué mercredi matin chez Mestdagh-Intermarché, à son siège de Gosselies, a acté le passage sur le modèle de la franchise de trois magasins supplémentaires. Il s’agit de ceux de Luttre (Pont-à-Celles), d’Uccle et de Gembloux qui ont trouvé un repreneur et seront franchisés dans les prochaines semaines. C’est ce qu’a confirmé un porte-parole du groupe de distribution à nos confrères de l’agence Belga. Selon les syndicats, les trois repreneurs des sites de Luttre (Pont-à-Celles), d’Uccle et de Gembloux ne sont pas des inconnus. Ils sont déjà propriétaires d’un autre Intermarché.